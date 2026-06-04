LIVE TEXT Incendiu puternic în regiunea Kiev după un atac rusesc cu drone. Război în Ucraina, ziua 1562

UPDATE 08:25 O dronă rusească a lovit în noaptea de 4 iunie o clădire din Kiev, provocând un incendiu la fața locului și rănind o persoană, transmite The Kyiv Independent.

Totodată, un incendiu a izbucnit la o instalație de infrastructură industrială în urma atacului cu dronă rusească asupra suburbiei Kievului, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

„În prezent, incendiul este încă în curs de lichidare. Toate serviciile operative sunt implicate în intervenția de la fața locului”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

În noaptea de 2 iunie, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din timpul războiului la scară largă, vizând mai multe orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev și zonele din apropiere, cu rachete și drone. Potrivit autorităților, cel puțin 23 de persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise, iar alte 130 au fost rănite în întreaga țară. Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 90 au fost rănite în capitală, potrivit primarului Kievului, Vitalii Klitschko.