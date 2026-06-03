LIVE TEXT Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui atac cu dronă asupra Zaporijjea. Opt persoane – rănite în Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1561

UPDATE 20:52 Un bărbat a murit în urma atacului unei drone rusești în orașul Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. De asemenea, o clădire nelocuibilă a fost avariată.

UPDATE 20:40 Armata rusă a atacat de două ori orașul Dnipro. În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la depozitele unei rețele comerciale lovite.

Opt persoane au fost rănite. Șapte dintre ele au fost spitalizate. Trei se află în stare gravă.

Conform pompierilor, în timpul operațiunilor de lichidare a consecințelor bombardamentului, forțele ruse au lansat un al doilea atac asupra unei companii de logistică situate în apropiere.

UPDATE 16:41 Numărul morților în urma atacului asupra unui autobuz din Enakievo a crescut la opt, au declarat autoritățile de ocupație rusă. Anterior, auto-proclamata administrație rusă a regiunii raportase șapte morți, scrie BBC.

Șeful așa-zisei Republici Populare Donețk, numit de Moscova, Denis Pușilin, a declarat agenției „Interfax” că unul dintre pasagerii răniți a decedat. În urma atacului, 10 persoane au fost rănite, a spus el.

Armata ucraineană nu a comentat atacul asupra autobuzului, însă Andrei Kovalenko, șeful Centrului de combatere a dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a declarat pentru BBC că propaganda de stat rusă creează o „realitate paralelă”. El nu a negat în mod direct atacul ucrainean asupra autobuzului, dar a remarcat că „Rusia atacă constant populația civilă cu drone”.

„Desigur, când toată lumea vorbește despre asta, când există dovezi ale unor astfel de acțiuni din partea rușilor, aceștia folosesc principala armă propagandistică: creează o realitate paralelă”, a declarat acesta.

UPDATE 14:18 Trupele ruse au atacat de dimineață regiunea Harkiv, a raportat șeful Administrației Regionale a Harkivului, Oleg Sinegubov. Au fost lovite mai multe cartiere din Harkiv, precum și o fermă din satul Rokitnoe. Cel puțin 13 persoane au fost rănite, iar una a murit.

Dimineața, trupele ruse au atacat districtele Holodnogorsk și Osnovîanskî din Harkiv. În timpul atacurilor șase persoane au fost rănite. Trei bărbați în vârstă de 18, 66 și 68 de ani și o femeie de 58 de ani au suferit leziuni provocate de explozii și tăieturi de sticlă. Starea lor este evaluată ca fiind de gravitate medie, trei persoane având nevoie de spitalizare. Alte două persoane — un bărbat de 53 de ani și o femeie de 75 de ani — au suferit o reacție acută la stres și au primit asistență medicală la fața locului.

Ulterior, trupele ruse au atacat din nou raionul Holodnogorsk. Două persoane au fost rănite, dintre care una a decedat ulterior. „Medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, dar rănile s-au dovedit a fi prea grave”, a scris Oleg Sinegubov pe Telegram într-o actualizare ulterioară.

UPDATE 11:38 Numărul morților în urma atacului Rusiei din noaptea de 2 iunie asupra Kievului a crescut la șapte, a anunțat primarul orașului, Vitali Kliciko. Potrivit acestuia, încă un rănit în urma bombardamentului Federației Ruse a decedat într-un spital din Kiev.

UPDATE 11:35 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat lovitura asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg. După cum a scris acesta pe canalul său de Telegram, pe lângă Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg au fost lovite și „ținte exclusiv militare” din Kronstadt. O altă țintă a fost o întreprindere din Regiunea Tambov, implicată în producția de armament rusesc.

UPDATE 10:43 Dronele ucrainene au atacat terminalul petrolier din Sankt Petersburg. Acest lucru a fost anunțat inițial de canalele ucrainene de monitorizare, iar ulterior informația a fost confirmată de jurnaliștii ASTRA. La unitate a izbucnit un incendiu, scrie Novaia Gazeta Europe.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, nu a oferit detalii despre atacul asupra terminalului. Potrivit acestuia, au fost vizate obiective de infrastructură din districtele Kronștat, Kirovsk și Krasnoselski ale orașului. Mai multe persoane au fost rănite. În districtul Lužsky din regiunea Leningrad, patru locuințe private au fost avariate, a declarat șeful regiunii, Alexander Drozdenco.

În plus, în Sankt Petersburg a început să se întrerupă conexiunea la internetul mobil, potrivit datelor site-ului Downdetector.

Atacul de astăzi a avut loc în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care se adună, în mod tradițional, elita rusă.

Tot în această dimineață, dronele ucrainene au lovit un autobuz de linie Moscova – Simferopol în localitatea ocupată Enakievo din regiunea Donețk, a declarat așa-numitul șef al „RPD”, Denis Pușilin. Potrivit acestuia, șapte persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite.

Totodată, o fetiță de șase ani ar fi fost rănită în urma căderii unor resturi ale unei drone în curtea unei case din regiunea Briansk, a declarat Egor Kovalciuk, guvernator interimar.

UPDATE 10:18 În noaptea de 2 spre 3 iunie, trupele ruse au atacat orașele ucrainene cu 198 de drone, au informat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a reușit să doboare/neutralizeze 189 de drone rusești de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 8 lovituri ale dronelor de atac în 7 locații, iar căderea fragmentelor de drone — în 7 locații. Armata a avertizat că atacul rus continuă.

UPDATE 08:23 Armata rusă a lansat atacuri asupra raioanelor Sumî, Șostka, Ohtîrka și Konotop din regiunea Sumî.

În comunitatea Hluhiv, un bărbat de 72 de ani a murit în urma atacului unei drone inamice asupra unei mașini. De asemenea, un băiețel de 5 luni a fost rănit în urma lovirii unei case de locuit de către o dronă. O altă dronă a lovit un microbuz, rănind cinci persoane: un bărbat și trei femei.

În comunitatea Kirikivska, o femeie localnică în vârstă de 85 de ani a fost rănită după ce o dronă a lovit o casă privată.

În comunitatea Krasnopil, un bărbat a fost rănit în urma unui atac cu o dronă. De asemenea, o femeie de 88 de ani a fost rănită după ce o bombă ghidată a lovit o clădire de locuințe.

În comunitatea Sumsk, opt civili au fost răniți în urma atacurilor rusești: trei minori, patru femei și un bărbat.