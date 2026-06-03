UE confirmă că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1

Printr-o scrisoare oficială transmisă astăzi, sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale (The Fundamentals) și au invitat Chișinăul să își depună oficial poziția de negociere.

Documentul semnat în numele statelor membre de către Christina Rafti, Ambasador și Președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER), a fost adresat Excelenței Sale, Daniela Morari, Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

„Suntem recunoscători Președinției Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum și pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte și reflectă progresul constant al procesului de aderare a țării noastre la UE”, a declarat cu acest prilej Ambasadoarea Daniela Morari.

În urma evaluării pozitive a îndeplinirii criteriilor de referință (opening benchmarks), UE consideră că țara noastră este pregătită pentru pasul următor. „Sunteți invitată să transmiteți poziția dumneavoastră de negociere în cadrul Conferinței de Aderare, în vederea deschiderii acestui cluster”, se menționează în scrisoarea oficială.

Cristina Gherasimov: „Un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică”

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat că decizia de astăzi reprezintă rodul unei munci intense la nivel diplomatic și un sprijin puternic din partea partenerilor occidentali.

„Astăzi au fost făcuți noi pași importanți, sub Președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european”, susține Cristina Gherasimov.

Ce urmează în zilele următoare

Potrivit Cristinei Gherasimov, în perioada imediat următoare discuțiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul unei Conferințe de Aderare interguvernamentale.

„Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic – aderarea la Uniunea Europeană”, a conchis viceprim-ministra.