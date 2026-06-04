„Se lucrează foarte intens la nivel diplomatic pentru deschiderea negocierilor pe clustere în iunie. Sunt șanse bune”, afirmă Marcel Spătari după vizita la Parlamentul European

Un grup de 14 deputați din Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv reprezentanți ai opoziției, a efectuat o vizită la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi la Parlamentul European, în contextul discuțiilor privind parcursul de integrare europeană al țării.

Potrivit concluziilor prezentate pe scurt, de către Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare europeană, într-o postare pe pagina sa de Facebook, în prezent se desfășoară eforturi intense la nivel diplomatic pentru deschiderea negocierilor pe clustere în luna iunie, existând aprecierea că acest obiectiv are șanse reale de realizare.

De asemenea, acesta subliniază faptul că Parlamentul European rămâne unul dintre principalii susținători ai integrării europene a Republicii Moldova, iar eurodeputații români, în special Siegfried Muresan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu, Maria Grapini, Dan Barna, sunt principalii aliați ai Republicii Moldova în Parlamentul European. „Putem conta pe ei pentru sprijin politic la Bruxelles și Strasbourg. Le mulțumim enorm pentru asta!”, susține Spătari.

Marcel Spatari a remarcat faptul că opoziția parlamentară de la Chișinău manifestă o atitudine constructivă în contexte de dialog european, ceea ce indică o înțelegere tot mai largă a direcției de integrare europeană a Republicii Moldova, dincolo de diferențele politice interne.

„Opoziția din Parlamentul Republicii Moldova este constructivă atunci când se află într-un cadru de dialog european. Acest lucru mă bucură, pentru că dincolo de sloganele politice, există și în rândurile lor înțelegerea că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană”, spune Spatari.

Un grup de 14 deputați din Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv reprezentanți ai opoziției, a efectuat o vizită la Bruxelles în perioada 1-3 iunie

Procesul de aderare este descris de către președintele Comisiei pentru integrare europeană drept unul complex, cu o dimensiune atât tehnică, cât și politică.

„La nivel tehnic avem echipe foarte bune în grupurile de lucru pe capitole (am audiat în Parlament deja 29 din cele 33 de capitole de negociere), avem experți care asistă Guvernul Republicii Moldova și Parlamentul. Iar la nivel politic avem o conjunctură națională și europeană favorabilă, care în slangul european este numită «fereastră de oportunitate»”, concluzionează Spatari.

O delegație a Parlamentului Republicii Moldova a efectuat în perioada 1–3 iunie, o vizită la Parlamentul European. Programul vizitei la Bruxelles, organizate de Grupul pentru Sprijinirea Democrației și Coordonarea Alegerilor, a inclus discuții despre progresele înregistrate de R. Moldova în procesul de integrare europeană, precum și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative.

Din delegație au făcut parte vicepreședinții Parlamentului, Doina Gherman și Vlad Batrîncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente: Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități; Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe; Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare europeană; Grigore Novac, președintele Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice; Liliana Iaconi, președinta Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională; Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară; Adrian Belîi, președintele Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie; Valeriu Muduc, președintele Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde; Adrian Lebedinskii, președintele Comisiei pentru control al finanțelor publice; Andrian Cheptonar, vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică; Virgiliu Pâslariuc, vicepreședintele Comisiei pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și mass-media; precum și Ion Groza, secretarul Comisiei pentru politică externă.

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