LIVE TEXT Forțele ucrainene ar fi lovit o bază navală din regiunea Krasnodar. Zelenski: „Răspundem Rusiei la atacurile sale teroriste zilnice – în mod eficient și, practic, pe întreg teritoriul”. Război în Ucraina, ziua 1659

UPDATE 13:44 „Răspundem Rusiei la atacurile sale teroriste zilnice – în mod eficient și, practic, pe întreg teritoriul”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Acesta a spus că, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat „rezultate” în Novorossiisk, din regiunea Krasnodar.

Ar fi fost lovită o bază navală: un terminal utilizat pentru încărcarea petrolului, obiective ale portului militar, nave militare și platforme de lansare a rachetelor „Kalibr”.

„Mulțumesc soldaților din SBU, SBS, Marina Militară a Forțelor Armate ale Ucrainei, GUR și DPSU pentru precizia loviturilor. Mulțumesc tuturor celor care dezvoltă potențialul sancțiunilor noastre de lungă distanță, pentru ca războiul rus să se facă simțit din ce în ce mai mult acolo de unde a pornit”, a mai scris Zelenski.

UPDATE 13:20 În regiunea Harkiv, trupele ruse au lansat dimineață un atac cu drone cu motor cu reacție asupra uneia dintre gările din comuna Izium. Au fost rănite 8 persoane.

Două vagoane ale unui tren electric de călători au luat foc.

Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență, împreună cu pompierii de la serviciul local de pompieri, au stins incendiul.

UPDATE 12:30 În Kiev, armata rusă a atacat un bloc de locuințe din cartierul Darnița. Cel puțin 4 persoane au fost rănite, au comunicat pompierii.

Au avut loc distrugeri ale structurii unui bloc de locuințe de 22 de etaje la nivelul etajelor 11-12 și a izbucnit un incendiu la nivelul etajului 12.

UPDATE 09:05 Forțele ruse au lansat, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, un atac aerian asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și sute de drone de atac, informează autoritățile militare ucrainene.

Potrivit datelor preliminare, atacul a început în jurul orei 18:00, pe 8 septembrie. Rusia a utilizat rachete balistice de tip Iskander-M, lansate din Crimeea ocupată, rachete S8000 „Bandarol”, lansate din zona Mării Azov, precum și 196 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv variante cu propulsie reactivă, drone Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 165 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Autoritățile ucrainene au raportat lovituri ale rachetelor și dronelor de atac în 23 de locații, în timp ce fragmente provenite de la dronele doborâte au căzut în alte patru locații.

UPDATE 09:00 În ultima noapte și în această dimineață, forțele ruse au atacat regiunea Kiev. Au fost lovite raioanele Bila Țerkva, Brovarî, Borîspil, Fastiv, Obuhiv și Bucea.

În Bila Țerkva, în urma unui atac cu drone, a izbucnit un incendiu la o întreprindere din industria alimentară.

Echipele de intervenție ale Serviciului Național de Situații de Urgență au lucrat toată noaptea pentru a remedia consecințele atacului. În prezent, incendiul a fost localizat.

Activitatea echipelor de intervenție a fost îngreunată de alarmele aeriene frecvente și de amenințarea unor noi atacuri rusești.

UPDATE 08:55 Conform informațiilor preliminare, 2 persoane au murit, iar alte 3 au fost rănite, în urma atacului asupra punctelui de trecere din regiunea Odesa, cu R. Moldova.

Salvatorii au comunicat că clădirile au fost avariate, iar autobuzele, camioanele și autoturismele au fost distruse. „A izbucnit un incendiu de proporții”, se arată într-un comunicat.

Echipele de salvare au evacuat 16 persoane de la locul atacului și le-au transportat cu un autobuz „într-un loc sigur, pentru cazare temporară”.

UPDATE 08:40 În orașul Mikolaiv, în ultimele 24 de ore și în această dimineață, forțele ruse au lansat un atac combinat masiv, soldat cu moartea unei persoane, au anunțat pompierii.

În urma atacului din Mikolaiv, o casă privată cu două etaje și un garaj au fost distruse.

Echipele de salvare au scos de sub dărâmături cadavrul unei femei de 70 de ani. Un bărbat de 66 de ani a fost internat în spital, starea lui fiind moderată. Trei persoane, printre care un copil de 15 ani, au primit asistența medicală necesară. La fața locului a izbucnit un incendiu, care a fost stins.

De asemenea, în oraș, pompierii au intervenit în mai multe locații. În special, au stins un incendiu de amploare la un centru comercial, precum și la o cafenea și la o întreprindere de transport auto.

UPDATE 08:35 Un atac cu mai multe drone a avut loc, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina). Două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite, au anunțat autoritățile moldovenești.

Potrivit informațiilor comunicate Poliției de Frontieră a R. Moldova de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată.

„La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană”, notează Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite. Cetățenia acestora nu este stabilită în prezent.

PTF Starokazacie este neoperațional.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.