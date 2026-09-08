LIVE TEXT Cinci persoane au murit, iar 35 au fost rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1658

UPDATE 22:20 În Kiev, toate incendiile provocate de atacurile rusești au fost lichidate.

În urma atacului rusesc asupra capitalei, în 8 septembrie, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost rănite.

Din cauza amenințării permanente a unor noi atacuri, salvatorii au fost nevoiți să se retragă în adăposturi, ceea ce a îngreunat intervenția pentru stingerea incendiilor, a menționat Serviciul pentru Situații de Urgență.

UPDATE 21:40 Germania va trimite Ucrainei noi rachete antiaeriene Patriot preluate direct din stocurile armatei germane (Bundeswehr) şi de care Kievul are „nevoie urgent” pentru a contracara atacurile cu rachete ruseşti, a promis marţi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de ţări care susţin militar şi financiar Ucraina în războiul cu Rusia, relatează Reuters.

„Îi îndemn pe toţi membrii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei să îşi verifice propriile stocuri şi să efectueze livrări similare”, a indicat ministrul german al apărării. „Sunt conştient că nu este uşor de găsit un echilibru între propriile nevoi de securitate şi sprijinul de care Ucraina are nevoie urgent. Dar, vă rog, dacă aveţi îndoieli, să decideţi în favoarea Ucrainei”, a insistat Boris Pistorius.

„Din păcate, ne putem aştepta ca raidurile aeriene ruseşti să se intensifice din nou odată cu scăderea temperaturilor, iar atunci pagubele vor fi şi mai mari”, a avertizat el.

Ministrul german nu a precizat însă numărul rachetelor interceptoare Patriot care vor fi furnizate Ucrainei şi nici calendarul acestor livrări. Dar el a adăugat că Germania va spori şi furnizarea de rachete antiaeriene de alte tipuri către Ucraina şi de asemenea a dronelor şi a muniţiilor cu rază lungă de acţiune.

În luna iunie, de asemenea la o reuniune a respectivului grup de ţări, ministrul Boris Pistorius anunţase că Germania va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 400 de milioane de dolari, o parte din această sumă urmând să fie destinată achiziţiei de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot.

Interceptoarele Patriot sunt foarte eficiente împotriva rachetelor balistice lansate aproape zilnic de Rusia asupra unor ţinte în Ucraina. Confruntată cu insuficienţa rachetelor Patriot, armata ucraineană a încetat să comunice public numărul ţintelor aeriene ruseşti doborâte, pentru a nu evidenţia rata redusă de interceptare a acestora.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaţilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul îşi conservă aceste stocuri şi a redus drastic livrările către Ucraina.

Tot marţi, Uniunea Europeană a anunţat că a acceptat, printr-o derogare, ca Ucraina să cumpere rachete americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro, program care cere să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziţiona aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susţinătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.

Şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut membrilor Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei „să sape mai adânc” în aceste stocuri, întrucât „nu avem de ales”.

UPDATE 20:30 În regiunea Dnipropetrovsk: două persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Pe parcursul zilei, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk de aproape 50 de ori, folosind drone, artilerie și bombe aeriene.

În raionul Nikopol, în urma atacurilor inamice, au murit doi bărbați, iar alte șase persoane au fost rănite. Sub atac s-au aflat orașul Nikopol și comunitățile Marganețk, Pokrovsk și Mîriv. Au fost avariate case particulare.

În Dnipro, în urma atacului, a fost rănită o femeie de 31 de ani.

În raionul Krîvîi Rih, forțele ruse au atacat comunitățile Zelenodolsk și Hrușiv. A fost rănită o femeie de 54 de ani. Au fost avariate o casă particulară și un automobil.

În raionul Sinelnikovo, forțele ruse au atacat comunitățile Petropavlivsk și Zaițiv. Au izbucnit incendii la o întreprindere și într-o locuință particulară. A fost rănită o femeie de 67 de ani.

Toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 19:30 În Harkiv, două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra unei benzinării din raionul Kiev al orașului.

A izbucnit un incendiu. Au ars o pompă de alimentare și un automobil. Salvatorii au lichidat incendiul și au înlăturat consecințele atacului.

Persoanelor rănite le-a fost acordat ajutorul necesar.

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, medici și polițiști.

UPDATE 18:20 Regiunea Cernihiv: rușii au atacat un centru comercial din Prîlukî. Două persoane au fost rănite – o femeie născută în 1974 și un bărbat născut în 1989.

A izbucnit un incendiu de proporții. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de riscul unor atacuri repetate, motiv pentru care aceștia au fost nevoiți de mai multe ori să se retragă în zone sigure.

În prezent, incendiul a fost lichidat complet. La fața locului au intervenit aproximativ 50 de salvatori și 15 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 16:30 Forțele rusești au atacat sediile canalelor de televiziune We-Ukraine și We-Ukraine+ din Kiev, rănind mai multe persoane. Canalul a anunțat acest lucru într-un comunicat publicat pe site-ul său, potrivit Ukrinform.

„Impactul principal a lovit redacția și birourile. În momentul atacului, We-Ukraine transmitea în direct în cadrul teledonului național United News”, se arată în comunicat.

Salvatorii și medicii lucrează la locul atacului rusesc. Răniții primesc asistența medicală necesară.

„Acesta nu este primul atac rusesc care a avariat sediul canalului. În noaptea de 20 august, biroul We-Ukraine a fost avariat în timpul unui atac masiv asupra Kievului. Ferestrele clădirii au fost sparte, redacția a suferit daune semnificative, iar o parte din tavanul coridoarelor a fost doborât de unda de șoc”, a declarat canalul.

Conform relatărilor, dronele rusești atacă Kievul, fiind raportat un incendiu la o clădire de birouri din districtul Solomianskyi. Oamenii sunt evacuați.

„Loviturile împotriva mass-media reprezintă o nouă pagină a degradării Rusiei și trebuie neapărat să existe o reacție din partea Europei și a lumii la acest lucru. Nicio lovitură dată Ucrainei și ucrainenilor – vieții – nu poate rămâne nepedepsită. Rusia trebuie oprită, iar acest lucru este posibil doar prin eforturi comune”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

UPDATE 12:05 Drone ucrainene ar fi atacat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, în noaptea de 8 septembrie, conform unor imagini distribuite de localnici pe rețelele de socializare și analizate de grupuri de monitorizare, relatează Kyiv Independent.

Saratov este situat la aproximativ 460 de kilometri est de granița ucraineană cu Rusia, în apropiere de regiunea Luhansk din estul Ucrainei.

Locuitorii din Saratov au raportat explozii și un incendiu la rafinărie în timpul nopții, postând fotografii și videoclipuri ale atacului. Publicația independentă rusă Astra a analizat imaginile și a concluzionat, pe baza geolocalizării, că rafinăria de petrol din Saratov a fost lovită și ardea.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a susținut că infrastructura civilă a fost avariată în atacul cu drone și că există rapoarte preliminare despre victime. El nu a specificat ținta atacului.

Locuitorii orașului Engels din regiunea Saratov au raportat, de asemenea, activități de apărare aeriană în apropierea aerodromului militar Engels-2, sediul bombardierelor strategice ale Rusiei. Nu este încă clar dacă baza a fost lovită.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent rapoartele la momentul publicării.

UPDATE 09:26 Rusia a lansat rachete balistice și drone cu reacție asupra orașului Kiev, rănind cel puțin zece persoane, conform Kyiv Independent.

Două persoane au fost ucise în atac, care a provocat incendii în tot orașul și pagube clădirilor rezidențiale, precum și unei școli. Cel puțin 10 persoane au fost rănite, trei fiind spitalizate, au declarat oficiali locali.

Atacul vine în urma acordului dintre Rusia și Ucraina de a suspenda atacurile aeriene asupra capitalelor celeilalte timp de trei zile. Deși ora precisă de expirare a armistițiului a fost neclară, nu există nicio îndoială cu privire la sfârșitul acestuia.

Explozii au izbucnit în capitală în jurul orei 3:30 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la sol. O altă explozie puternică a avut loc aproximativ 10 minute mai târziu.

În jurul orei 4:14 dimineața, ora locală, jurnalista Zhenia Doluda de la Kyiv Independent a raportat o serie de până la șase explozii în succesiune rapidă.

UPDATE 08:20 Explozii s-au auzit la Kiev peste noapte, în timp ce forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra capitalei, rănind cel puțin șase persoane.

Un corespondent Ukrinform a relatat despre explozii.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice și au detectat ținte de mare viteză care se îndreptau spre capitală. O alertă de raid aerian a fost declarată la Kiev și în majoritatea regiunilor Ucrainei.

Administrația Militară a orașului Kiev (KCMA) și primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, au raportat consecințele atacului.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate. Clădiri rezidențiale, vehicule, garaje și depozite au fost avariate, în timp ce incendii au izbucnit în mai multe districte, inclusiv la o instituție de învățământ din districtul Holosiivskyi. Resturi au căzut peste o clădire de apartamente cu cinci etaje din districtul Solomianskyi, în timp ce o altă clădire rezidențială cu trei etaje a fost avariată.