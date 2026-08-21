LIVE TEXT Crimeea, lovită de atacuri ucrainene: doi morți și patru răniți. Război în Ucraina, ziua 1640

UPDATE 13:12 Cel puțin două persoane au fost ucise și alte patru au fost rănite în urma atacurilor ucrainene desfășurate în cursul nopții asupra Crimeei anexate, transmite The Moscow Times.

Serghei Aksionov, liderul Crimeei numit de Kremlin, a declarat că trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite într-un atac soldat cu victime în districtul Simferopol al peninsulei. Aksionov a adăugat că un atac separat, produs într-o altă zonă a regiunii, a rănit încă o persoană.

În Rusia, guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a declarat vineri dimineață, 21 august, că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 16 drone ucrainene în timpul unui atac aerian, în urma căruia un bărbat a fost rănit.

UPDATE 10:45 Un atac cu drone a fost raportat în dimineața zilei de 21 august asupra unei rafinării de petrol din regiunea Perm, Rusia, transmite The Kyiv Independent.

Înregistrările video distribuite de canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ ar arăta explozii și un incendiu în Perm, un oraș situat la aproximativ 1500 de kilometri de Ucraina.

Potrivit publicației, locuitorii din zonă au semnalat o serie de explozii la rafinărie. Analiștii OSINT de la ASTRA au geolocalizat imagini în care se vede fum ridicându-se în apropierea rafinăriei de petrol Lukoil.

Autoritățile locale au avertizat locuitorii cu privire la apropierea unor vehicule aeriene fără pilot (UAV/drone) în jurul orei 06:30, ora locală. Aproximativ în același timp, pe aeroportul Bolshoe Savino din Perm au fost introduse restricții temporare, potrivit ASTRA. Ulterior, acestea au fost ridicate.

Ministerul rus al Apărării a susținut că sistemele sale de apărare antiaeriană au doborât 325 de drone ucrainene în cursul nopții.

UPDATE 08:48 Ambasadorul Rusiei la Organizației Națiunilor Unite (ONU), Vasili Nebenzia, a declarat pe 20 august că, în prezent, nu este planificată o mobilizare în masă în Rusia, însă nu a exclus posibilitatea ca aceasta să aibă loc după alegerile parlamentare ruse de luna viitoare, transmite The Kyiv Independent.

Declarațiile vin în contextul avertismentelor recente ale președintelui Volodimir Zelenski, potrivit cărora Moscova ar putea mobiliza sute de mii de militari după alegerile din septembrie.

„S-a spus de multe ori că, în acest moment, nu avem nevoie de o mobilizare în masă. Din câte știu, aceasta nu este planificată și nici preconizată. Dar să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Nebenzia, în fața jurnaliștilor, la sediul ONU.

Pe 11 august, Zelenski a declarat că Ucraina deține informații care indică faptul că Moscova intenționează să desfășoare o mobilizare generală după alegerile parlamentare din Rusia, programate pentru luna viitoare.

„Planul lui Putin nu este deosebit de complicat… după așa-numitele alegeri, el intenționează să desfășoare rapid o mobilizare suplimentară a câtorva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului, iar apoi să mobilizeze un număr similar în anul următor”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale.

Zelenski a afirmat că aceste planuri sunt „confirmate de documente interne rusești”, pe care le-a discutat în cadrul unei întâlniri cu șefii serviciilor de informații.

Potrivit publicației, oficialii ruși au negat și în trecut existența unor planuri de mobilizare, pentru ca ulterior să anunțe încorporări. Kremlinul a negat pe parcursul anului 2022 că ar intenționa să recurgă la mobilizare, oficialii ruși respingând public această posibilitate chiar și cu doar câteva zile înainte de anunțarea, la 21 septembrie 2022, a unei mobilizări „parțiale” a 300 mii de rezerviști.

Pe lângă recrutarea cetățenilor ruși, Zelenski a declarat în luna iulie că Moscova se pregătește să primească încă 30 mii de militari nord-coreeni, care ar urma să sprijine Rusia în războiul împotriva Ucrainei.