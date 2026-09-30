LIVE TEXT Cinci morți, printre care și un copil, și 14 răniți – bilanțul victimelor în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1680

UPDATE 13:00 Bilanțul victimelor în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei ajunge la cinci morți, printre care și un copil, și 14 răniți. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ruse „au folosit aproape 190 de drone de atac și rachete balistice”.

Printre țintele lovite de armata rusă se numără clădiri rezidențiale, un depozit din Kiev și un supermarket alimentar din localitatea Ivankovychi. În plus, au fost înregistrate avarii la infrastructura critică din regiunile Jîtomîr, Mîkolaiiv, Kirovohrad și Rivne, precum și pagube în Odesa, Sumî, Harkiv, Herson și Cerkasî.

Președintele Ucrainei a subliniat că apărarea antiaeriană a reușit să doboare o parte din rachetele balistice și a mulțumit partenerilor internaționali pentru noile pachete de sprijin militar primite recent.

„Fiecare rachetă interceptoare salvează cu adevărat vieți. Cu cât ne apropiem mai mult de iarnă, cu atât avem nevoie de mai multă protecție de acest gen. Trebuie să facem totul pentru ca mizarea Rusiei pe teroarea balistică și cu drone să nu funcționeze”, a declarat Zelenski.

UPDATE 11:25 Un smog dens a acoperit Kievul în urma atacurilor rusești. Despre aceasta raportează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, care a precizat că fumul și funinginea reziduală s-a ridicat în atmosfera superioară, în timp ce un anticiclon le blochează temporar aproape de sol.

Conform ultimelor informații, în urma atacurilor armatei ruse asupra Kievului, trei persoane au fost ucise, iar alte cinci sunt rănite.

„În acest moment aproape că nu este vânt, motiv pentru care aerul nu circulă, dar de îndată ce vântul va împrăștia această ceață și va apărea soarele, totul se va risipi treptat”, se arată în postare.

Salvatorii le-au recomandat locuitorilor să închidă ferestrele și gurile de aerisire, în special în cartierele Podil, Lukianivka, sectorul Șevcenkivskîi și Borșceahivka.

De asemenea, aceștia au sfătuit populația să evite aerisirea locuințelor.

8:21 Rusia a lansat, în noaptea de 30 septembrie, un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite, au anunțat autoritățile ucrainene, scrie Kyiv Independent.

Atacul a avut loc pe fondul intensificării, începând din august, a loviturilor rusești asupra capitalei Ucrainei, potrivit sursei citate, care a precizat că Rusia lansează tot mai frecvent atacuri cu drone, inclusiv în timpul zilei, iar în ultima perioadă a trecut la o tactică ce presupune atacuri consecutive asupra Kievului timp de mai multe zile.

Victimele au fost înregistrate în districtul Sviatoșîn din Kiev, unde aproximativ 12 locuințe au fost avariate în urma atacului, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În districtul Podilskîi, o clădire „nerezidențială” și un depozit au fost cuprinse de flăcări. De asemenea, jurnaliști aflați la fața locului au relatat despre o pană de curent în districtul Pecersk din Kiev.

În regiunea Kiev, în afara capitalei, cel puțin un copil a fost găsit mort sub ruinele unei locuințe din orașul Vîșhorod. Un bărbat și o femeie au fost, de asemenea, răniți în urma atacului.

În orașul Bucea, din regiunea Kiev, au fost avariate 11 automobile, două depozite și trei locuințe, a declarat șeful administrației militare a regiunii Kiev, Timur Tkacenko. În noaptea de 29 septembrie, mai multe rachete și drone rusești au lovit Kievul, în urma atacului fiind rănită o persoană, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

Cu o zi înainte, pe 28 septembrie, drone rusești au lovit centrul Kievului în timpul zilei. Două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, dronele au lovit clădiri nerezidențiale din districtele Obolon, Solomiansk, Darnîțki, Podil și Șevcenkivski.

În centrul capitalei, clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări. Ministrul Educației și Științei, Andrii Butenko, a anunțat că și una dintre clădirile ministerului a fost avariată.