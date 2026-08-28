LIVE TEXT Morți și răniți în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma atacurilor rusești de pe parcursul zilei. Război în Ucraina, ziua 1647

UPDATE 22:00 Pe parcursul zilei de 28 august, forțele ruse au bombardat regiunea Herson cu artilerie și drone, a informat Parchetul regional din Herson.

Orașul Herson a fost cel mai grav afectat de atacurile rusești — acolo au murit 2 bărbați, iar alte 14 persoane au fost rănite

De asemenea, o persoană a fost rănită în localitatea Belozerka, iar alți doi civili au fost răniți în satul Inguleț..

UPDATE 21:52 Trupele ruse au atacat o stație de benzină din raionul Slobodsk din Harkiv. După cum a transmis șeful administrației militare regionale din Harkiv, Oleg Sinegubov, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.

UPDATE 21:46 În după-amiaza zilei de 28 august, soldații ruși au lansat un atac asupra orașului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, o persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite, a anunțat șeful administrației regionale din Dnipropetrovsk, Alexander Ganja. Potrivit lui, victima este un tânăr de 17 ani.

UPDATE 20:35 Șeful Biroului președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat că negocierile cu Rusia s-ar putea relua în viitorul apropiat, însă acestea vor fi de natură tehnică, iar războiul nu se va opri, scrie BBC. De asemenea, el a confirmat că în timpul apropiat urmează să aibă loc un nou schimb de prizonieri de război.

„Cred că foarte curând toată lumea va asista la negocieri. Dar acestea vor viza în principal aspectele tehnice și pregătirile pentru ceva important, la care, sper, vom ajunge”, a spus Budanov, referindu-se la perspectivele continuării războiului cu Rusia.

În același timp, Budanov a afirmat că este „nerealist” să ne așteptăm la încetarea războiului „acum” sau până la sfârșitul iernii. Potrivit acestuia, războiul va continua până în momentul în care ambele părți vor fi pregătite simultan să facă un pas unul către celălalt.

UPDATE 17:00 În Harkiv, rușii au lovit din nou un centru comercial.

O dronă reactivă a lovit clădirea unui centru comercial care nu mai funcționa, în raionul Kievski al orașului. În urma impactului, o parte dintre structurile clădirii au fost avariate și a izbucnit un incendiu. Au ars echipamente și mobilier.

În pofida amenințării unor noi atacuri din partea forțelor ruse, salvatorii au lichidat operativ incendiul.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

UPDATE 15:50 În Zaporijjea, cinci persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești.

În urma atacului, pe teritoriul unuia dintre centrele comerciale a izbucnit un incendiu. Salvatorii au lichidat incendiul, care s-a extins pe o suprafață totală de aproximativ 14 mii de metri pătrați.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de amenințările constante privind repetarea atacurilor inamice, din cauza cărora salvatorii au fost nevoiți să întrerupă stingerea incendiului și să se retragă în adăposturi.

UPDATE 13:15 În regiunea Sumî, salvatorii au lichidat incendiile în condițiile amenințării unor noi atacuri rusești.

Forțele ruse au atacat una dintre localitățile din comunitatea Sumî, izbucnind incendii pe teritoriul unei gospodării private și într-o clădire nerezidențială.

Salvatorii au intervenit în condiții extrem de periculoase. Din cauza riscului unor atacuri repetate, pompierii au fost nevoiți de mai multe ori să întrerupă stingerea incendiilor și să se retragă în adăposturi.

În pofida amenințării constante, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 11:50 O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma atacurilor aeriene rusești din Sumî, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei, au fost avariate zone rezidențiale și obiective de infrastructură civilă. Au izbucnit incendii.

Într-o casă privată distrusă, salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături două persoane.

În timpul operațiunilor de salvare și al stingerii incendiilor, forțele ruse au efectuat noi atacuri aeriene asupra orașului. Au izbucnit noi incendii.

UPDATE 10:45 Salvatorii au lucrat toată noaptea pentru a înlătura consecințele atacului rusesc din regiunea Kiev.

În raionul Bucea, salvatorii intervin în mai multe locații unde, în urma atacurilor cu drone, au izbucnit incendii la clădiri de depozitare și automobile.

La una dintre locații, în timpul intervenției salvatorilor, a fost înregistrată o nouă lovitură cu dronă. După efectuarea cercetării zonei, salvatorii și-au continuat activitatea. Incendiul izbucnit la o clădire de depozitare a fost localizat, iar lucrările pentru lichidarea consecințelor continuă.

De asemenea, salvatorii au lichidat incendiul izbucnit la 13 autoturisme. Un bloc de locuințe a fost avariat, iar geamurile au fost sparte de suflul exploziei.

„Salvatorii continuă să lucreze în condițiile unei amenințări constante de noi atacuri”, a anunțat Serviciul.

UPDATE 9:40 În noaptea de 28 august, forțele ruse au atacat cu 164 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Oriol, Breansk, Millerovo – Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiiske – teritoriul ocupat temporar al Republicii Autonome Crimeea, a raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 137 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri, în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale forțelor ruse în 16 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte (fragmente) în alte 4 locații.

„Atacul continuă, iar în spațiul aerian se află aproximativ 10 drone.”

UPDATE 8:35 În urma unui atac rusesc în regiunea Harkiv, o persoană a murit, iar două au fost rănite, inclusiv un copil, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Ieri seară, forțele ruse au atacat de două ori, cu drone reactive, orașul Zmiiv din raionul Ciuhuiiv. Una dintre lovituri a fost înregistrată într-o zonă rezidențială a orașului. În urma atacului, au izbucnit incendii la două case de locuit private, în care se aflau persoane în momentul atacului. Suprafața incendiului a fost de 120 de metri pătrați.

În pofida amenințării unor atacuri repetate, salvatorii au intervenit prompt și au lichidat incendiul.