LIVE TEXT Belarus a început exerciții militare cu arme nucleare. „Nu reprezintă o amenințare”, spun autoritățile de la Minsk. Război în Ucraina, ziua 1545

UPDATE 15:49 Belarus, stat care găzduiește arme nucleare rusești, a anunțat luni, 18 mai, că forțele sale armate au început exerciții de instruire privind desfășurarea acestora în teren. „În cadrul exercițiilor, în cooperare cu partea rusă, este planificată simularea transportării munițiilor nucleare și pregătirea acestora pentru utilizare”, a transmis Ministerul Apărării de la Minsk într-un comunicat, citat de Reuters.

Instituția a precizat că exercițiile au scopul de a testa nivelul de pregătire al armatei pentru desfășurarea armelor nucleare în diferite regiuni ale țării. „Accentul principal va fi pus pe exersarea măsurilor de camuflare, deplasărilor pe distanțe considerabile și planificării utilizării forțelor și echipamentelor”, a transmis ministerul din Belarus.

Belarus are frontieră comună cu Rusia, Ucraina și trei state membre NATO – Polonia, Lituania și Letonia.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a acceptat în 2023, la un an după invazia militară rusă în Ucraina, desfășurarea pe teritoriul Belarusului a armelor nucleare tactice rusești. Președintele rus Vladimir Putin a precizat anterior că Moscova păstrează controlul asupra utilizării acestora.

Pe parcursul războiului din Ucraina, Putin a făcut de mai multe ori referiri la capacitățile nucleare ale Rusiei.

La începutul lunii mai, Vladimir Putin a declarat că Rusia va desfășura până la sfârșitul anului noua sa rachetă „Sarmat” și că Moscova va continua modernizarea forțelor sale nucleare.

Autoritățile belaruse au susținut că exercițiile aflate în desfășurare nu sunt îndreptate împotriva niciunui alt stat și nu reprezintă o amenințare la adresa securității regionale.

UPDATE 15:30 Un atac ucrainean produs luni după-amiază, 18 mai, s-a soldat cu moartea a doi bărbați și rănirea altor două persoane în regiunea Belgorod din sud-vestul Rusiei, au anunțat autoritățile locale. Atacul a avut loc în satul Borisovka, situat la aproximativ 17 kilometri nord de granița cu regiunea Harkiv din estul Ucrainei.

Potrivit oficialilor ruși, doi bărbați au murit înainte ca echipajele medicale să ajungă la locul atacului, iar alte două persoane, grav rănite, au fost transportate la spital.

UPDATE 13:01 Ucraina a dezvoltat prima sa bombă aeriană ghidată de producție proprie, care a trecut testele necesare și este pregătită pentru utilizare în luptă. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Feodorov.

Potrivit acestuia, dezvoltarea muniției a durat 17 luni. Oficialul a precizat că bomba aeriană ghidată are o construcție unică, „concepută după cerințele și realitățile războiului modern”.

„Nu este o copie a soluțiilor occidentale sau sovietice, ci o dezvoltare proprie a inginerilor ucraineni, concepută pentru a lovi eficient fortificații, puncte de comandă și alte ținte ale inamicului la zeci de kilometri în adâncimea teritoriului, după lansare”, a subliniat Mihail Fedorov.

Potrivit oficialului, încărcătura de luptă a bombei este de 250 de kilograme, iar Ministerul Apărării a achiziționat deja primul lot experimental. În prezent, piloții exersează scenarii de luptă și adaptează utilizarea noii muniții la condițiile reale ale războiului.

„În curând, bombele aeriene ghidate ucrainene vor fi folosite împotriva țintelor inamice. Extindem soluțiile care cresc raza de acțiune și precizia loviturilor și schimbă regulile războiului modern”, a declarat ministrul.

UPDATE 12:45 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, lansate pe 24 februarie 2022, potrivit unui raport publicat pe 18 mai de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit aceleiași surse, în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi suferit 1 220 de pierderi.

UPDATE 10:34 Cel puțin 26 de persoane au fost rănite în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, unde au fost vizate șase localități cu rachete, drone, artilerie și bombe aeriene, potrivit autorităților militare regionale.

Cele mai multe victime au fost înregistrate în Dnipro, unde 18 persoane au fost rănite. Printre răniți se numără și un băiat de 10 ani și o fetiță de doi ani, care au avut nevoie de îngrijiri medicale. O femeie în vârstă de 76 de ani a fost internată în spital. În oraș au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare, o biserică, o universitate, o întreprindere și mai multe automobile.

În orașul Samar au fost afectate o locuință, o clădire administrativă, automobile și o întreprindere agricolă. La Krîvîi Rih, infrastructura și o întreprindere au fost avariate, iar doi bărbați, de 36 și 40 de ani, au fost spitalizați în stare de gravitate medie.

Alte atacuri au fost raportate la Kameanske și Sînelnîkove, unde de asemenea au fost avariate locuințe și automobile. O femeie de 74 de ani și un bărbat de 65 de ani au fost răniți, ultimul fiind internat în spital.

De asemenea, în orașul Nikopol au fost afectate mai multe cartiere. O stație de alimentare cu combustibil a fost avariată, iar două femei, de 32 și 46 de ani, au fost rănite.

UPDATE 10:20 La Odesa, în urma atacului nocturn cu drone, au fost avariate clădiri de locuit, precum și clădirile unui liceu și ale unei grădinițe. Deocamdată, se cunoaște despre două persoane rănite, un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. Acestora li se acordă toată asistența medicală necesară, spun autoritățile militare regionale.