LIVE TEXT Atacul Ucrainei asupra regiunii Moscova este „un răspuns complet corect”, spune Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1544

UPDATE 15:55 Ucraina a atacat regiunea Moscovei în noaptea de 16-17 mai, vizând situri de producție militară și alte infrastructuri, ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit un răspuns corect la atacurile Rusiei asupra civililor ucraineni, potrivit Kyiv Independent.

Autoritățile ruse și rapoartele locale au declarat că clădirile rezidențiale au fost avariate în atac și că cel puțin trei persoane au fost ucise.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat ulterior că a efectuat operațiunea împreună cu Forțele Armate ale Ucrainei, vizând infrastructura militar-industrială și de combustibil din regiunea Moscovei, precum și sistemele și infrastructura de apărare aeriană de la aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată.

Potrivit SBU, printre țintele din regiunea Moscovei s-au numărat uzina Angstrem sancționată, care produce semiconductori pentru complexul militar-industrial al Rusiei, Rafinăria de petrol din Moscova, stația de pompare a combustibilului Solnechnogorsk și stația de pompare a combustibilului Volodarskoye.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că apărarea sa aeriană a interceptat 1054 de drone ucrainene, opt bombe aeriene ghidate și două rachete ucrainene nou dezvoltate în ultima zi. Potrivit ministerului, forțele ruse au doborât o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo și o rachetă ghidată Neptune-MD. Ucraina nu a comentat cu privire la utilizarea raportată a rachetelor.

UPDATE 13:25 Pe parcursul săptămânii, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 3170 de drone de atac, peste 1300 de bombe ghidate și 74 de rachete de diferite tipuri, majoritatea fiind rachete balistice. Potrivit Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a relatat acest lucru pe Facebook.

„Au existat numeroase lovituri asupra clădirilor rezidențiale și a altor infrastructuri civile. Din păcate, 52 de persoane au fost ucise în urma atacurilor din această săptămână. Condoleanțe familiilor și celor dragi. Alte 346 de persoane au fost afectate și rănite, inclusiv 22 de copii”, a scris președintele.

Zelenski a subliniat că Ucraina trebuie să își consolideze sistemul de apărare aeriană și să dezvolte o apărare comună cu partenerii europeni împotriva amenințărilor balistice.

„Poporul nostru are nevoie de mai multă protecție, iar tot ceea ce susține apărarea aeriană a Ucrainei ajută în cele din urmă la salvarea de vieți omenești. De aceea, inițiativa PURL și contribuțiile suplimentare pentru rachete antibalistice sunt esențiale. Și este la fel de important să lucrăm în Europa la protecția comună împotriva rachetelor balistice”, a subliniat Zelenski.

Președintele și-a exprimat recunoștința față de parteneri pentru asistența acordată.

UPDATE 11:15 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 80 de atacuri asupra așezărilor din regiunea Sumî, soldate cu trei răniri. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook.

„În ultimele 24 de ore, din dimineața zilei de 16 mai până în dimineața zilei de 17 mai 2026, trupele ruse au efectuat aproape 80 de atacuri asupra a 30 de așezări din 21 de comunități teritoriale ale regiunii. În comunitatea Sumî, o femeie în vârstă de 46 de ani a fost rănită în urma unui atac al unei drone inamice. În comunitatea Burîn, un bărbat în vârstă de 55 de ani și o femeie în vârstă de 62 de ani au fost răniți în urma atacurilor cu drone inamice”, se arată în comunicat.

Se observă că cel mai mare număr de incidente de bombardament a fost înregistrat în districtele Sumî și Șostka. Forțele ruse au lovit regiunea cu mortiere, artilerie, drone FPV, drone și bombe aeriene ghidate.