Lituania afirmă că Rusia își extinde unitățile militare la granițele NATO

Rusia își extinde unitățile militare la granița cu NATO, oferindu-le experiență de luptă în Ucraina, și le-ar putea folosi ca centre de comandă într-un conflict cu NATO după război, a declarat vineri, 6 martie, serviciul de informații lituanian în evaluarea sa anuală a amenințărilor la adresa securității, relatează Reuters.

Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia ar fi pregătită pentru un „conflict militar pe scară largă” cu NATO în șase ani, potrivit evaluării serviciilor de informații.

„Rusia ar crea probabil nu numai o armată cu 30-50% mai mare decât cea pe care o avea înainte de război, ci și una relativ modernă. Rezervele strategice de arme și muniție ar fi complet refăcute. Rusia ar fi pregătită pentru un conflict militar convențional cu NATO”, se arată în raportul serviciilor de informații lituaniene.

Raportul menționează că principalele obiective ale Rusiei rămân înclinarea balanței de putere în Europa în favoarea sa, precum și înfrângerea totală a Ucrainei.

Ministerul Apărării rus nu a răspuns la solicitarea Reuters de comentarii.

Industria militară rusă a fost consolidată cu ajutorul Chinei, ceea ce a permis Moscovei să-și reducă dependența de tehnologia occidentală. După război, surplusul de armament ar avea „consecințe pentru securitatea globală”, se arată în raport.

Învecinată atât cu Rusia, cât și cu aliatul său apropiat, Belarus, Lituania, membră a NATO și a UE, este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei și critici ai Rusiei.

Raportul face aluzie la explozia unor colete în 2024, pe care oficialii lituanieni au atribuit-o serviciilor secrete militare ruse și despre care au afirmat că ar putea fi intensificată pentru a ucide oameni.

Cu toate acestea, raportul menționează că seria de întreruperi ale conductelor de gaz, cablurilor electrice și telecomunicațiilor din Marea Baltică începând cu 2023, deși cauzate de nave care navigau din porturile rusești, nu au fost intenționate. Raportul nu precizează modul în care s-a ajuns la această concluzie.

Țările din Marea Baltică sunt în stare de alertă maximă după întreruperile subacvatice de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Alianța militară NATO a declarat că își va intensifica prezența în regiune.

În 2023, Finlanda a recuperat o ancoră despre care a afirmat că aparținea unui vas container chinez suspectat de avarierea conductei de gaz dintre Estonia și Finlanda și a mai multor cabluri de fibră optică. Cazul este încă în curs de investigare, iar autoritățile finlandeze nu au precizat dacă consideră că incidentul a fost intenționat sau accidental.

Întrebat despre avarierea conductei și a cablurilor, Mindaugas Mazonas, șeful serviciului de informații militare al Lituaniei, a declarat reporterilor:

„Ancheta nu a fost efectuată de serviciul nostru de informații… dar avem răspunsul că a fost vorba de un incident neintenționat.”