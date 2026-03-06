O femeie acuzată că a fost implicată în estorcarea a peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv

Instanța de judecată a dispus joi, 5 martie, plasarea în arest preventiv, pe un termen de 30 de zile, în privința unei femei acuzate de escrocherie, potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală.

În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că, la 2 martie, membrii unui grup infracțional specializat în escrocherii ar fi contactat telefonic un locuitor al municipiului Bălți, inducându-l în eroare prin comunicarea unor informații false și solicitând transmiterea unor sume de bani.

Pentru a intra în posesia mijloacelor financiare, la domiciliul victimei s-a deplasat învinuita, cetățeană a Ucrainei, care urma să ridice 33 600 de lei și 18 710 de euro, echivalentul a 378 327 de lei, suma totală constituind 411 927 de lei.

În momentul transmiterii banilor, aceasta a fost reținută în flagrant.