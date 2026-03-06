Procurorii cer pedeapsă maximă pentru complicele lui Ciochină

Procurorii au solicitat Curții de Apel Centru aplicarea unei pedepse mai aspre pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului. Andronache a fost condamnat în prima instanță la 6 luni de închisoare, însă procurorii cer ca acesta să execute pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal – 3 ani de detenție.

Anterior, avocata lui Andronache, Veronica Șișcanu, a declarat că „pentru noi e foarte mult 6 luni” și că decizia va fi contestată.

Într-un comunicat de presă emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) vineri, 6 martie, acuzatorii de stat spun că Ion Andronache a primit o pedeapsă „prea blândă”.

„Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, acesta a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării ei, astfel încât doar 6 luni ar urma să fie executate în închisoare. În ziua pronunțării sentinței, inculpatul care fusese anunțat în căutare a fost reținut, astfel încât acum este în penitenciar. Totuși, procurorii PCCOCS consideră pedeapsa prea blândă, astfel încât au solicitat la Curtea de Apel Centru o pedeapsă pentru un termen mai lung, cu închisoare pentru întreaga durată de 3 ani – pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Procurorii amintesc că complicele „l-a ajutat pe fostul primar (care fugise de la fața locului) să creeze impresia falsă că nu mașina dânsului ar fi fost implicată în accident. În acest sens, complicele i-a montat altei mașini de același model plăcuța de înmatriculare a celei reale cu care a fost lovit mortal adolescentul”.

PCCOCS a subliniat, totodată, că în privința lui Ciochină a fost deja aplicată pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal – 7 ani de închisoare cu executare.

ZdG a scris despre argumentele condamnării lui Ciochină și cum a scăpat inculpatul de doi ani de închisoare pentru că sentința a fost pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție.

Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip DESCHIS.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de 6 luni, în penitenciar de tip SEMIÎNCHIS.

Avocații inculpaților au declarat că vor contesta decizia. Veronica Șișcanu, avocata lui Ion Andronache, a precizat că „pentru noi e foarte mult 6 luni”.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță, copilul accidental mortal, a spus că va merge la mormântul fiului său cu flori „pentru că a făcut dreptate” și îi sugerează lui Nicanor Ciochină, „ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru ca nu știu dacă eu îl voi ierta vreodată”.