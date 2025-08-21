Liderii europeni îi cer președintelui american să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Țările europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie presa din România.

Astfel, potrivit unor informații obținute de ziarul britanic The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

Luni, Trump a exclus trimiterea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a declarat că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.

După întâlnirea de luni de la Casa Albă, la care au participat liderii Europei și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, șefii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta aspectele logistice ale sprijinului american.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major al forțelor armate ale SUA, a găzduit o reuniune la Pentagon cu generalii de top din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a discuta despre garanțiile de securitate americane.

În prezent, NATO își desfășoară misiunile de poliție aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu din România, care a fost un hub important pentru forțele americane în timpul războiului din Irak și este cea mai probabilă locație pentru avioanele de luptă americane.