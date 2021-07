Jurnalist al agenției de știri Reuters ucis în Afganistan

Jurnalistul Reuters, Danish Siddiqui, a fost ucis vineri în timp ce acoperea o confruntare între forțele de securitate afgane și luptătorii talibani în apropierea unui punct de frontieră cu Pakistanul, a transmis un comandant al forțelor de securitate afgane, potrivit Reuters.

Forțele speciale afgane s-au luptat pentru a recupera zona principală a pieței Spin Boldak atunci când Siddiqui și un ofițer afgan în vârstă au fost uciși, potrivit autorităților în urma unui foc încrucișat taliban, a declarat oficialul pentru Reuters.

Siddiqui a fost încorporat în calitate de jurnalist încă de la începutul acestei săptămâni cu forțele speciale afgane cu sediul în provincia Kandahar din sud și a raportat despre luptele dintre comandanții afgani și luptătorii talibani.

„Căutăm urgent mai multe informații, lucrând cu autoritățile din regiune”, au declarat președintele Reuters Michael Friedenberg și redactor-șef Alessandra Galloni într-un comunicat de presă.

„Danezul a fost un jurnalist remarcabil, un soț și tată devotat și un coleg mult iubit. Gândurile noastre sunt alături de familia sa în acest moment teribil.”

Siddiqui declarase pentru Reuters că a fost rănit în braț de șrapnel vineri mai devreme în timp ce raporta despre ciocnire. El a fost tratat și își revenise când luptătorii talibani s-au retras din luptele din Spin Boldak.

Siddiqui vorbise cu negustorii atunci când talibanii au atacat din nou, a spus comandantul afgan.

Danish Siddiqui era licențiat în economie la Universitatea Jamia Millia Islamia din New Delhi și avea o diplomă în comunicare publică la aceeași universitate. Acesta și-a început cariera în televiziune, fiind corespondent de știri. Ulterior s-a alăturat agenției de știri Reuters ca stagiar în 2010. De-a lungul ultimilor ani a acoperit ca fotojurnalist războaiele din Afganistan și Irak, criza refugiaților Rohingya, protestele din Hong Kong și cutremurul din Nepal.

De asemenea, Siddiqui a făcut parte din echipa de fotografi a Reuters, care a câștigat Premiul Pulitzer în 2018 pentru fotografie pentru documentarea crizei refugiaților Rohingya. Fotografiile lui au fost publicate de-a lungul timpului în mai multe publicații globale, inclusiv New York Times, The Guardian, The Washington Post, Wall Street Journal și National Geographic Magazine.