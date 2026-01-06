Europa va fi afectată de noi perturbări în transporturi, pe fondul unor noi valuri de frig și ninsori

În zilele următoare, în Europa vor fi anulate mai multe zboruri, trenurile vor circula cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă, întrucât se preconizează că valul de frig se va accentua, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări în transporturi, transmite Reuters.

Autoritățile din Țările de Jos au recomandat populației să rămână acasă miercuri, dacă este posibil, întrucât se așteaptă o nouă furtună de zăpadă în timpul nopții.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat marți că companiile aeriene au primit deja ordinul de a anula cel puțin 40% din zborurile de la principalul aeroport din Paris, Charles de Gaulle, în dimineața următoare, și un sfert din zborurile de la aeroportul mai mic, Orly.

Transportul public din regiunea Parisului va fi probabil, de asemenea, perturbat de zăpadă, a adăugat el.

La aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde marți au fost anulate peste 400 de zboruri, autoritățile le-au cerut călătorilor ale căror zboruri au fost anulate să nu se prezinte la aeroport pentru a evita aglomerația.

„Nu am mai avut parte de condiții meteorologice atât de extreme de ani de zile”, a declarat Anoesjka Aspeslagh, purtătorul de cuvânt al companiei aeriene olandeze KLM, în timp ce vremea de iarnă a paralizat traficul la unul dintre principalele noduri de tranzit din Europa pentru a cincea zi consecutivă.

KLM a anunțat marți că se apropie de momentul în care va rămâne fără lichidul necesar pentru a îndepărta gheața de pe aeronavele la aeroportul Schiphol din Amsterdam. „Începând de vineri, KLM degivrează non-stop aeronavele de pe Schiphol folosind lichid de degivrare livrat zilnic”, a informat filiala olandeză a grupului aerian Air France-KLM. „Din cauza unei combinaţii de condiţii meteorologice extreme şi întârzieri în aprovizionare din partea furnizorului, nivelurile stocurilor sunt scăzute. Această provocare este în prezent una răspândită în întreaga Europă”, a adăugat compania aeriană.

În plus, toate serviciile feroviare interne din Olanda au fost suspendate marți dimineață, după ce o defecțiune informatică a afectat rețeaua feroviară. Trenurile au început să circule în unele părți ale țării după ora 09:00, dar problemele au persistat în jurul Amsterdamului, trenurile Eurostar de mare viteză de la Amsterdam la Paris fiind fie anulate, fie întârziate.

Drumurile din Franța s-au eliberat treptat marți, după ce zăpada a provocat accidente grave în toată țara, ucigând cel puțin cinci persoane, potrivit postului de știri BFMTV. Traficul din zona Parisului a atins luni seara un record de 1 000 de kilometri de ambuteiaje.

În Germania, temperaturile au scăzut cu mult sub minus 10 grade Celsius în sud și est, marți dimineața. O mare parte a țării era acoperită de zăpadă.

În Marea Britanie, Serviciul Meteorologic a anunțat că fenomenele meteorologice periculoase specifice iernii ar putea continua pe tot parcursul săptămânii în cea mai mare parte a țării. Temperaturile din noaptea de luni spre marți au scăzut până la -12,5 grade Celsius în Marham, Norfolk, în estul Angliei, marcând cea mai rece noapte a iernii de până acum.

Ninsorile abundente și ploile au provocat haos și în Balcanii de Vest, închizând drumuri, întrerupând alimentarea cu energie electrică și provocând inundații ale râurilor. O femeie a murit luni în capitala bosniacă Sarajevo, după ce un copac încărcat cu zăpadă udă a căzut peste ea.