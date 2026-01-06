O nouă avertizare meteo de polei, ghețuș și precipitații

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo pentru perioada 7 ianuarie – 9 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate sunt ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.

Potrivit meteorologilor, se prevede polei, iar pe drumuri ghețuș, pe 7 și 8 ianuarie – doar în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie – pe arii extinse.

Totodată, pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu transformare în lapoviță și ninsoare în jumătatea de nord, însemnate cantitativ (7–15 l/m²).

Conform avertizărilor meteo emise anterior de SHS, Din data de 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, în vigoare va fi codul galben de polei și gheață.

Iar de pe 6 ianuarie, ora 01:00, și până pe 7 ianuarie, ora 16:00, se așteaptă ceață. „Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin”, au precizat meteorologii.

Pe 7 ianuarie este marcat Crăciunul pe stil vechi.