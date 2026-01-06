Specialiștii atenționează conducătorii auto să dea dovadă de prudență maximă la drum: recomandările IGSU în contextul codului galben de polei și ghețuș

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează conducătorii auto să dea dovadă de responsabilitate și prudență maximă în contextul codului galben de polei, ghețuș și precipitații.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să supravegheze copiii și să nu le permită acestora aflarea în preajma bazinelor acvatice, care, în această perioadă, devin periculoase, odată cu formarea podului de gheață.

„Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe 7 – 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, pe 9 ianuarie se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș.

Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoare, în jumătatea de nord însemnate cantitativ ( 7 -15 l/m pătrat)”, arată un comunicat al IGSU.

Șoferii trebuie să pornească la drum cu autovehicule complet echipate condițiilor de iarnă și să țină bateria telefonului încărcată.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică valabilă în intervalul 7 ianuarie – 9 ianuarie, până la ora 14:00. Sunt prognozate fenomene precum polei, ghețuș și precipitații în cantități semnificative.

Conform meteorologilor, pe 7 și 8 ianuarie poleiul și ghețușul se vor forma în special în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie acestea vor afecta arii extinse. De asemenea, pe 8 ianuarie sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în nordul țării, cu cantități de 7–15 l/m².

Pe 7 ianuarie este marcat Crăciunul pe stil vechi.