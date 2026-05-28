Dronă fără încărcătură explozivă, găsită în județul Maramureș din România

O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită căzută în localitatea Băsești din județul Maramureș, România, scrie Mediafax.

Drona a fost descoperită pe raza localității Băsești, județul Maramureș, fără încărcătură explozivă, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Zona a fost securizată, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care continuă cercetările pentru stabilirea provenienței aparatului de zbor și a circumstanțelor în care acesta a ajuns în zonă.