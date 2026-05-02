20 de drone, detectate de radarele din România. Una a pătruns în județul Tulcea

Sâmbătă dimineață, Rusia a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Radarele Ministerului Apărării din România au detectat aproximativ 20 de drone îndreptate spre zona ucraineană Ismail.

Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce una dintre drone a pătruns temporar în spațiul aerian românesc, în zona Chilia. În consecință, două aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești, pentru misiuni de supraveghere. Pe malul ucrainean al Dunării au fost raportate mai multe explozii, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:50, relatează Euronews.

Este a doua zi la rând în care locuitorii din Tulcea primesc mesaj RO-Alert, din cauza dronelor rusești.

Comunicat MApN: „Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina). Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea."