DOC/ Parlamentul României a adoptat declarația de susținerea a Guvernului condus de Maia Sandu

Parlamentul României a adoptat în cadrul plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului o declarație pentru susținerea noului Guvern al R. Moldova. Declarația a fost adoptată cu 270 de voturi pentru, 3 – împotrivă și 16 abțineri.

Prin această declarație, Parlamentul român îndeamnă partidele și forțele politice de la Chișinău, aflate la guvernare sau în opoziție, la colaborare parlamentară și politică în conformitate cu regulile de bază ale democrației.

Totodată, această declarație reiterează și întărește sprijinul permanent al României față de aspirațiile europene ale Republicii Moldova și așteaptă un angajament ferm din partea guvernului pentru continuarea parcursului european, prin implementarea reformelor structurale profunde necesare în conformitate cu Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător încheiate cu Uniunea Europeană, în măsură să consolideze și să dezvolte construcția democratică de la Chișinău și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană.

Tot astăzi, Maia Sandu a anunțat că prima sa vizită oficială în calitate de prim-ministră va avea loc la București, la 2 iulie.