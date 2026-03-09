Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European

Consiliul Uniunii Europene a convenit luni, 9 martie, asupra numirii lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetului European (EPPO). Acesta o va înlocui pe Laura Codruța Kövesi, actuala șefă a instituției, și își va începe mandatul pe 1 noiembrie 2026. Ritter este procuror-șef european adjunct din 2020, scrie G4Media și Calea Europeană.

Andrés Ritter s-a alăturat procuraturii din Germania în 1995 și a condus mai multe parchete. Ritter este procuror-șef european adjunct din 2020, numit în această poziție după ce a pierdut cursa pentru șefia EPPO în favoarea Laurei Codruța Kövesi.

EPPO este un organism independent al European Union responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupție, fraude transfrontaliere în materie de TVA de peste 10 milioane de euro).

Procurorul-șef european conduce EPPO, organizează activitatea instituției și reprezintă Oficiul în relațiile cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe.

Procurorul-șef european este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, expiră la 30 octombrie 2026.

Procurorii europeni, împreună cu procurorul-șef european, formează Colegiul EPPO. Aceștia supraveghează investigațiile și urmărirea penală. Consiliul numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.

Procurorul-șef european este numit prin acord comun între Consiliu și Parlamentul European. Numirea trebuie acum să fie confirmată și de Parlamentul European.

Primul procuror-șef european din istorie, Laura Codruța Kövesi, a fost numit în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3 602 investigații active, cu un prejudiciu estimat total de peste 67,2 miliarde de euro adus bugetelor UE și naționale.

În prezent, 24 de state membre participă la EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.