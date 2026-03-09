DOC Curtea Constituțională a refuzat să suspende legea care a permis numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor

Curtea Constituțională a respins cererea opoziției de a suspenda prevederile prin care Parlamentul a redus pragul de vot pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Decizia a fost pronunțată luni, 9 martie, după examinarea solicitării depuse de deputații Ion Chicu, Alexandru Berlinschii, Adrian Lebedinschi, Diana Caraman și Alexandru Verșinin, care contestă modificările legislative adoptate de majoritatea PAS și susțin că acestea ar fi fost făcute „cu dedicație” pentru un anumit candidat — Herman von Hebel.

Deputații din opoziție au cerut Curții să verifice constituționalitatea articolelor III și IV din Legea nr. 26 din 5 martie 2026, iar până la examinarea cauzei, să suspende aplicarea acestor prevederi.

ZdG a scris anterior că, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura a doua, Parlamentul a prevăzut că, în cazul în care candidații propuși nu obțin numărul necesar de voturi, adică 61 din numărul deputaților aleși, aceștia pot fi propuși repetat, iar decizia va putea fi luată cu votul majorității simple, adică al 51 de deputați. Opoziția a criticat această decizie, anunțând că va depune o contestație la Curtea Constituțională.

Amendamentul, care a făcut posibilă inclusiv numirea lui Herman von Hebel pe 6 martie, a fost adoptat cu 51 de voturi în Parlament joi, 5 martie, când deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au aprobat modificarea legii care prevede sancționarea penală a amenințării sau agresării judecătorilor și procurorilor.

Autorii sesizării au susținut că prevederile contestate ar fi fost introduse printr-un amendament la un proiect de lege cu un alt obiect de reglementare, „eludând astfel procedura obligatorie a cel puțin două lecturi, pe care o impune articolul 74 alin. (1) din Constituție pentru legile organice”.

„Pragul calificat de 61 de deputați, care era decisiv anterior, nu reprezenta o simplă opțiune tehnică, ci era o garanție că un mecanism excepțional de evaluare nu poate fi declanșat fără un consens care să depășească o majoritate absolută. Reducerea acestui prag la o majoritate simplă, imediat după ce opoziția l-a utilizat pentru a bloca numiri considerate inoportune, suprimă rolul constituțional al minorității parlamentare”, au mai susținut autorii sesizării.

Examinând cererea, Curtea Constituțională a reținut că suspendarea acțiunii unui act normativ este o măsură excepțională, care poate fi dispusă doar dacă există riscul unor consecințe negative iminente și ireparabile. „Curtea consideră că autorii sesizării nu au demonstrat în mod convingător că aplicarea prevederilor contestate ar produce consecințe iremediabile”, se arată în decizie.

Decizia Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Decizie.cc.Hebel by Ziarul de Gardă

Întrebată „de ce se insistă atât de tare” pe candidatura lui Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, Maia Sandu a declarat că majoritatea parlamentară a modificat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor pentru că „nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției”.

ZdG a scris anterior că, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura a doua, Parlamentul a prevăzut că, în cazul în care candidații propuși nu obțin numărul necesar de voturi, adică 61 din numărul deputaților aleși, aceștia pot fi propuși repetat, iar decizia va putea fi luată cu votul majorității simple, adică al 51 de deputați. Opoziția a criticat această decizie, anunțând că va depune o contestație la Curtea Constituțională.

„O forțare neinspirată (rău de tot)”, „o decizie absolut regretabilă” și „un exemplu tare prost” – astfel descriu mai mulți experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea.

Deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor vineri, 6 martie. Parlamentarii din opoziție au cerut ca cei doi candidați să fie supuși votului separat și au blocat tribuna centrală a Parlamentului, scandând „Rușine!”. Totuși, proiectul a fost aprobat cu 53 de voturi ale deputaților PAS.