LIVE TEXT Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au fost amânate din cauza situației din Iran. Război în Ucraina, ziua 1475

UPDATE 20:25 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, planificate pentru această săptămână, au fost amânate deoarece „atenția partenerilor este concentrată în jurul situației din Iran”. Declarația a fost făcută de Zelenski pe 9 martie. Potrivit acestuia, întâlnirea a fost amânată la solicitarea părții americane.

„În prezent, prioritatea partenerilor și toată atenția sunt îndreptate spre situația din jurul Iranului și, de aceea, întâlnirea care fusese planificată pentru această săptămână, la propunerea părții americane, este amânată. Dar Ucraina este pregătită pentru o întâlnire în orice moment, în acel format care poate ajuta și care va fi realist din punctul de vedere al încheierii războiului”, a declarat președintele Ucrainei.

De asemenea, Zelenski a spus că echipa sa i-a raportat despre planurile Federației Ruse. El a cerut „să fie reluată comunicarea cu negociatorii de pe partea americană”, pentru „a confirma disponibilitatea noastră pentru o muncă strategică comună în domeniul securității, inclusiv în apărarea împotriva dronelor de atac”.

„Vedem că rușii încearcă acum să manipuleze situația din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului în favoarea agresiunii lor, precum și să transforme atacurile regimului iranian asupra vecinilor și bazelor americane, practic, într-un al doilea front al războiului rus împotriva Ucrainei și a întregului Occident. Acest lucru nu trebuie permis”, a adăugat Zelenski.

Cu o zi înainte, președintele ucrainean își exprimase speranța că operațiunea Statelor Unite împotriva Iranului nu va afecta negocierile care urmau să aibă loc pe 5 sau 6 martie. Într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera, acesta a sugerat că întâlnirea nu ar urma să aibă loc la Abu Dhabi, ci la Geneva sau în alte orașe europene.

Ulterior, Zelenski a confirmat că, din cauza acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, Ucraina nu a primit semnale privind organizarea unei noi runde de negocieri pentru încheierea războiului în format trilateral.

UPDATE 15:00 Slovacia va „prelua ștafeta de la Ungaria” și va bloca fondurile Uniunii Europene pentru Ucraina dacă prim-ministrul ungar Viktor Orbán pierde alegerile viitoare, a declarat premierul slovac Robert Fico.

Ungaria blochează în prezent un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, din cauza disputelor privind conducta „Drujba”, care a încetat să mai transporte petrol rusesc în ianuarie, după ce a fost atacată de armata rusă. Slovacia și Ungaria, singurele țări ale UE care încă importă țiței rusesc prin acest sistem, au lansat o campanie de presiune tot mai mare asupra Kievului, scrie Kyiv Independent.

Fico a declarat că intenționează să discute despre conducta „Drujba” la o viitoare întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 10 martie.

„Marți dimineață, mă voi întâlni (cu von der Leyen) la Paris pe această temă și îi voi adresa o întrebare simplă”, a spus Fico. „Cât timp va acorda Comisia Europeană prioritate intereselor Ucrainei, ca stat nemembru al UE, în detrimentul problemelor naționale vitale ale Slovaciei și Ungariei, ca state membre ale UE?”, a spus premierul slovac.

Kyiv Independent scrie că Bratislava o va îndemna pe von der Leyen să facă presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a permite o vizită la conductă, a declarat Fico, repetând afirmația sa recentă potrivit căreia Slovacia deține imagini secrete din satelit care ar demonstra că conducta Drujba este încă funcțională.

„Președintele ucrainean a vorbit recent despre reluarea aprovizionării într-o lună sau o lună și jumătate — adică după alegerile din Ungaria, unde mizează pe victoria opoziției. Atunci nu va exista nicio șansă de petrol din Est, decât dacă altcineva preia ștafeta de la Ungaria”, a spus Fico.

UPDATE 13:01 La Harkiv, operațiunile de căutare și salvare la o clădire lovită de o rachetă rusească au fost finalizate după două zile, a raportat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko.

„Salvatorii au demontat structurile grele de beton metru cu metru. În total, au fost îndepărtați peste 2400 de metri cubi de materiale de construcție. Acesta a fost un atac țintit. S-a întâmplat noaptea, în timp ce zeci de familii, locuitori ai acestei clădiri cu cinci etaje, dormeau”, a scris Klimenko.

În prezent, se cunoaște că zece persoane au murit, inclusiv doi copii – un băiat de șapte ani și o fată de 13 ani.

Atacul armatei ruse a avariat aproximativ 20 de case, mașini și o instituție de învățământ din oraș.

Conform ministrului ucrainean de Interne, sute de specialiști au fost trimiși pentru a curăța molozul și urmele atacului cu rachete. Au fost implicați dresori de câini, alpiniști, o unitate de geniu și echipe ale Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei din alte regiuni. Pe 7 martie, trupele rusești au atacat echipele de salvare în timp ce acestea se aflau în misiune. Trei vehicule ale Serviciului de Urgență de Stat au fost distruse la Dnipro, iar unul la Harkiv.

UPDATE 9:36 În noaptea de 9 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu două rachete balistice „Iskander-M”, precum și cu 197 de drone de atac „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și cu alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, forțele de apărare aeriană au doborât sau au suprimat 161 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării.

Lovituri cu două rachete și 36 de drone de atac au fost înregistrate în opt locații, precum și prăbușirea unor drone doborâte (resturi) într-o locație.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, forțele de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme aeriene fără pilot și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, se arată în comunicat.

8:03 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus o coloană mecanizată de soldați ruși pe frontul de la Huliaipole, a raportat Brigada 414 de Sisteme Autopilotate „Păsările Maghiare”. Atacurile au fost efectuate prin intermediul dronelor.

„Rușii din Brigada 40 Mecanizată Separată au încercat din nou să pătrundă pe frontul de la Huliaipole. Nu au reușit să se infiltreze cu un grup mic de infanterie, dar, din motive necunoscute, au crezut în propriile forțe și de data aceasta au decis să intre cu vehicule blindate”, se arată în comunicat.

Un tanc, un vehicul blindat de luptă și două ATV-uri care transportau trupe, care se deplasau pe ruta Malinivka – Zelenîi Hai – Huliaipole, au fost detectate de operatorii de dronei ai Brigăzii 414 „Păsările Maghiare”.

La fel, mai multe drone din Regimentul 225 de Asalt Separat, Brigada 5 de Asalt Separată Kiev și alte unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei s-au alăturat operațiunii.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în sudul Ucrainei, Forțele de Apărare ale Ucrainei au reușit să restabilească controlul asupra a 400–435 de kilometri pătrați de teritoriu, perturbând astfel planurile trupelor ruse pentru o ofensivă de primăvară în acea direcție.