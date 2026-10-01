CALM salută noul concept de reorganizare a administrației publice locale de nivelul II: „Este o surpriză plăcută pentru noi”

Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), salută conceptul reorganizării administrației publice locale de nivelul II, care, potrivit lui, „se pliază pe sistemul actual de dezvoltare regională”. Acesta afirmă că noul concept corespunde propunerilor înaintate de către Congres și prezentate Guvernului.

„Cu siguranță, este o surpriză plăcută pentru noi, mai ales în raport cu ceea ce s-a propus inițial, cu 10 raioane, care, în opinia noastră, reprezenta un sistem total depășit. Din acest punct de vedere, există o anumită corelare și este foarte bine că această propunere se pliază pe sistemul actual de dezvoltare regională. Modul de organizare la nivel regional, în mare parte din ceea ce se propune acum, corespunde și propunerilor CALM, pe care le-am înaintat în conceptul nostru de reformă și pe care l-am prezentat și Guvernului. Sub acest aspect, cred că putem zice că Guvernul poate primi o bilă albă. Dar cred că va urma partea cea mai complicată: cu ce umplem această structură administrativă – competențe, finanțare, modul de alegere și așa mai departe”, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv al CALM, la o ediție specială de la Radio Moldova.

Premierul Vasile Tofan a prezentat astăzi, 1 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, conceptul reorganizării administrației publice locale de nivelul II.

Noul concept prevede ca unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II să fie redenumite regiuni, iar cele 32 de raioane existente să fie reorganizate în trei regiuni administrative: Nord, Centru și Sud. Totodată, va fi creat un nou municipiu – Taraclia.

Instituțiile și serviciile gestionate în prezent de raioane vor fi preluate de primării sau de autoritățile centrale, fără a fi însă mutate, urmând să rămână în aceleași localități și să fie în continuare accesibile cetățenilor. Bunurile aflate în proprietatea raioanelor vor trece, de asemenea, în administrarea primăriilor sau a autorităților centrale. Noile regiuni vor avea aparate administrative mai restrânse și bugete mai mici decât actualele administrații raionale, în timp ce municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra competențele existente.

Ziarul de Gardă a prezentat principalele schimbări prevăzute în conceptul de reorganizare a administrației publice locale de nivelul II.