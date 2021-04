VIDEO/ Comisia Europeană anunță când ar putea intra în vigoare pașaportul de vaccinare

Într-un mesaj postat pe Twitter, comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, a anunțat că se aşteaptă ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 să fie demarat mai întâi cu un proiect pilot la începutul lunii iunie, astfel încât sistemul complet şi reglementările care-l însoţesc să intre vigoare la sfârşitul aceleiaşi luni, odată cu începerea sezonului estival.

Declarația a fost făcută de către comisarului european, Didier Reynders, în faţa Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European.

„Avem sprijin real din partea statelor membre. Pașapoartele ar fi un certificat fără nicio discriminare”, a declarat comisarul european.

