Boris Johnson anunţă „închidere totală” în Marea Britanie care va dura până la jumătatea lunii februarie

Premierul Boris Johnson a anunţat ieri, 4 ianurie, că Marea Britanie intră în lockdown pentru a ţine sub control noua variantă de coronavirus cu răspândire rapidă, notează BBC.

Blocajul naţional este la fel de strict ca cel pus în aplicare în primăvara treciută şi prevede închiderea şcolilor şi va dura până la jumătatea lunii februarie, a anunţat Boris Johnson într-o intervenție televizată.

Problema nu este că şcolile sunt nesigure pentru copii”, spune Johnson, adăugând că este foarte puţin probabil ca copiii să fie grav afectaţi chiar de noua variantă a Covid.



El spune însă că şcolile ar putea acţiona ca „vectori de transmitere”, provocând răspândirea virusului între gospodării. Premierul le-a transmis oamenilor să rămână acasă, cu excepţia unor motive importante, inclusiv cumpărături esenţiale, să lucreze de acasă, pentru a oferi ajutor medical şi pentru întâlniri medicale.

„Cu aproape toată țara aflată sub restricții dure, este clar că trebuie să facem mai mult, împreună, pentru a aduce această nouă tulpină sub control în timp ce vaccinăm. În Anglia vom intra în carantină națională, care este suficient de strictă pentru a aduce sub control această tulpină. Acest lucru înseamnă că guvernul vă spune din nou să stați acasă. Puteți părăsi domiciliul doar pentru câteva motive stipulate de lege, precum cumpărături esențiale, pentru a munci dacă nu puteți lucra de acasă, pentru a face sport, pentru scopuri medicale, precum un test COVID sau pentru a scăpa de abuzul domestic”, a declarat Boris Johnson, potrivit Digi24.



Al treilea blocaj naţional începe imediat, cu noi legi care intră în vigoare în 24 de ore.

Marea Britanie a înregistrat 58.784 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, un nou record de infectări zilnice, conform datelor publicate luni de Ministerul Sănătăţii de la Londra. S-au înregistrat de asemenea 407 noi decese asociate COVID-19, numărul total al persoanelor ucise de această boală în Marea Britanie de la începutul pandemiei ajungând astfel la 75.431.

În Anglia, începând de la Crăciun și până acum, numărul pacienților COVID internați în spital a crescut cu 50 la sută, iar specialiștii se așteaptă la o creștere și mai mare.