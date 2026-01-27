Adunarea Naţională franceză adoptă un proiect de lege care interzice reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani

Deputații francezi au votat luni, 26 ianuarie, în prima lectură, un proiect de lege care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Inițiativa, susținută de Guvern, prevede totodată interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către adolescenți în licee. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat adoptarea legii drept „o etapă majoră”, scrie Le Monde.

În noaptea de luni spre marți, deputații francezi au adoptat, cu 130 de voturi pentru și 21 împotrivă, propunerea de lege înaintată de deputata Laure Miller, din tabăra președintelui Emmanuel Macron, care prevede interzicerea utilizării rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 15 ani.

„Pentru a proteja minorii de riscurile asociate utilizării platformelor online”, textul propune, de asemenea, interzicerea folosirii telefoanelor mobile în licee. „Scopul este să protejăm sănătatea mintală a tinerilor noștri, pentru că observăm că rețelele sociale le influențează din ce în ce mai mult modul de a gândi”, a explicat deputata din departamentul Marne.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Senat „în următoarele săptămâni”, a anunțat ministrul delegat pentru digitalizare, Anne Le Hénanff, după care textul va reveni în Adunarea Națională pentru votul final.

Dacă va fi adoptată definitiv, Franța ar deveni prima țară europeană care impune o limită de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține această reformă, care ar marca una dintre măsurile-cheie ale celui de-al doilea mandat al său.

Proiectul de lege prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, precum și la „funcționalitățile de tip rețea socială” integrate în platforme digitale mai ample. Inițiativa reflectă îngrijorarea tot mai accentuată a opiniei publice cu privire la impactul rețelelor sociale asupra minorilor, scrie sursa citată.

Emmanuel Macron a indicat în repetate rânduri rețelele sociale drept „unul dintre factorii care contribuie la violența în rândul tinerilor”. Acesta a îndemnat Franța să urmeze exemplul Australiei, care a introdus în decembrie prima interdicție din lume pentru persoanele sub 16 ani pe platformele de socializare, inclusiv Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube. Șeful statului francez își dorește ca interdicția să intre în vigoare odată cu începutul următorului an școlar, în septembrie.

„Prin această lege, stabilim o limită clară în societate și afirmăm că rețelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat deputata centristă Laure Miller la prezentarea proiectului. „Copiii noștri citesc mai puțin, dorm mai puțin și se compară tot mai mult unii cu alții. Este o luptă pentru libertatea gândirii”, a subliniat parlamentara.

Interdicția introdusă în Australia privind accesul la rețelele sociale este analizată în prezent și de alte state, precum Marea Britanie, Danemarca, Spania și Grecia.

La nivel european, Parlamentul European a cerut Uniunii Europene să stabilească vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Totuși, impunerea concretă a acestor limite rămâne de competența statelor membre.

În Franța, inițiativa beneficiază de un larg sprijin atât politic, cât și public. Deputatul de extremă dreapta Thierry Perez a declarat că proiectul de lege răspunde unei „urgențe sanitare”. „Rețelele sociale au permis tuturor să se exprime, dar cu ce costuri pentru copiii noștri?”, a afirmat acesta.

Dacă va fi aplicată, interdicția franceză va obliga platformele digitale să blocheze accesul adolescenților prin mecanisme de verificare a vârstei, conforme cu legislația Uniunii Europene.