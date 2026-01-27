Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi de până la 65 de euro. Turcia introduce noi sancțiuni la aterizare

Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia pot fi amendați cu până la 65 de euro dacă se ridică de pe scaun, își decuplează centura de siguranță sau deschid compartimentele pentru bagajele de mână înainte ca aeronava să se oprească complet. Informația a fost comunicată pe 27 ianuarie de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).

Începând cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a pasagerilor, „menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor”.

Pasagerilor le este interzis să se ridice de pe scaun, să decupleze centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje de mână înainte ca aeronava să se oprească complet și semnalul luminos pentru centură să fie stins.

„Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi cuprinse între aproximativ 60 și 65 de euro, în conformitate cu legislația în vigoare din Turcia”, conform ACC.

Măsurile se aplică tuturor zborurilor care aterizează pe aeroporturile turcești, inclusiv în destinații turistice populare, precum Antalya.

Autoritățile recomandă pasagerilor să urmeze indicațiile echipajului de cabină și să respecte regulile de siguranță, subliniind că „acestea sunt esențiale pentru protecția și confortul tuturor celor aflați la bord, indiferent de țara de destinație”.