DOC Un judecător, sancționat disciplinar sub formă de mustrare. ZdG a scris că magistratul era acuzat că prelucrează neautorizat peste 12 ha de teren date în folosință Armatei Naționale

Judecătorul Ghenadie Eremciuc din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), transferat temporar de la Judecătoria Bălți, sediul Central, a fost sancționat disciplinar sub formă de mustrare. Decizia a fost luată în ședința de marți, 27 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a anulat hotărârea Colegiului disciplinar din septembrie 2025 prin care a fost încetată cauza disciplinară în privința magistratului. Judecătorul nu a răspuns apelurilor ZdG pentru un comentariu la subiect.

Ziarul de Gardă a scris anterior că Ghenadie Eremciuc era acuzat că ar prelucra neautorizat un teren cu suprafața de 12,42 ha, amplasat într-o localitate din raionul Sîngerei și dat în folosință Armatei Naționale.

Cazul a ajuns în atenția Procuraturii orașului Sîngerei, după ce în rezultatul unei inspecții operate de Brigada 1 infanterie motorizată a R. Moldova, dislocată la Bălți, s-a constatat că magistratul nu a încheiat vreun acord sau contract de prelucrare a lotului de teren.

Hotărârea CSM a fost adoptată cu nouă voturi „pro” și unul „împotrivă”. Astfel, plenul Consiliului a admis contestația depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva hotărârii nr. 14/9 din 5 septembrie 2025 al Colegiului disciplinar, emisă în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc, de la Judecătoria Bălți, transferat temporar la CSJ.

„Se anulează hotărârea Colegiului disciplinar nr. 14/9 din 5 septembrie 2025, emisă în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc, de la Judecătoria Bălți, sediul Central, transferat temporar, prin care s-a încetat procedura disciplinară.

Se adoptă o nouă hotărâre prin care se constată abaterea disciplinară, prevăzută de art. 4 alin. 1 lit. p din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (fapte care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei în aşa măsură încât se afectează încrederea în justiţie, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor, n.r.), comisă de judecătorul Ghenadie Ereemciuc, și se aplică sancțiunea disciplinară sub formă de mustrare. Prezenta hotărâre poate fi contestată la CSJ în termen de 30 de zile”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Cauza disciplinară, încetată în septembrie 2025

În septembrie 2025, Colegiul disciplinar din cadrul CSM a încetat examinarea cauzei disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Eremciuc. Cauza disciplinară a fost inițiată în temeiul sesizării membrului CSM, Ion Guzun.

12 ha de teren, folosite neautorizat de judecătorul Eremciuc

Conform unui document în posesia căruia a intrat ZdG, la 18 aprilie 2024, în timpul inspecției terenurilor și loturilor de teren arabil date în folosință Întreprinderii de Stat (ÎS) „Centrul de Pregătire a Specialiștilor (CPS) pentru Armata Națională”, s-a stabilit că un sector de teren cu suprafața de 12,42 ha, amplasat în extravilanul satului Heciul Nou, raionul Sîngerei, este prelucrat neautorizat. Ulterior, s-a depistat că terenul ar fi prelucrat de către judecătorul Ghenadie Eremciuc, născut în satul vecin, Elizaveta, din municipiul Bălți.

ZdG a constatat că inspecția terenurilor în urma căreia s-a depistat că Eremciuc ar prelucra neautorizat cele peste 12 ha de teren a fost efectuată în contextul în care terenurile au fost date din folosința ÎS CPS în cea a Brigăzii nr. 1 infanterie motorizată, filiala Bălți. Terenul se află în apropierea Centrului de instruire militară, pe el fiind cultivate culturi de primăvară.

Reprezentanții Brigăzii de infanterie militară Bălți au declarat pentru ZdG că judecătorul Eremciuc nu a încheiat vreun acord sau contract de prelucrare a lotului de teren cu unitatea militară sau cu ÎS CPS.

După depistarea cazului, comandantul Brigăzii de infanterie motorizată a sesizat Inspectoratul de Poliție Bălți. ZdG a constatat că sesizarea a fost ulterior remisă spre examinare Inspectoratului de Poliție Sîngerei.

Întrebat anterior de ZdG dacă folosește sau nu terenul, Ghenadie Eremciuc a refuzat să răspundă la întrebare, preferând să facă referire la unele prevederi legislative.

„Legea nu permite unui judecător să se ocupe cu alte activități, în afară de cea didactică, ceea cu ce și mă ocup. Sunt lector și dețin funcția de judecător. Eu v-am răspuns ceea ce prevede legea. Mă înregistrați fără să mă anunțați și cred că mâine-poimâine va apărea că «wow, ce s-a mai întâmplat cu Eremciuc». Alt răspuns de la mine, în afară de ceea ce prevede legea, nu veți obține”, ne-a spus judecătorul în timpul discuției. Și-a început cariera în cadrul Procuraturii Militare Ghenadie Eremciuc este unul din cei doi judecători de la Bălți care la mijlocul anului 2023 au fost transferați de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). După ce a absolvit în 2001 Facultatea de Drept a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, acesta a fost angajat în calitate de ajutor interimar al procurorului în cadrul Procuraturii Militare. Apoi, a fost numit ajutor interimar al procurorului în cadrul Procuraturii Sîngerei, unde în perioada 2003-2007 a activat în calitate de procuror. În perioada anilor 2007-2010, Ghenadie Eremciuc a activat în calitate de procuror în cadrul Direcției juridice a Procuraturii Generale, iar ulterior, până în 2014, a fost adjunct al procurorului în cadrul Procuraturii Bălți. În 2014, Eremciuc a fost numit judecător al Judecătoriei Bălți.

