„Mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere»”. Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE, SEE și Elveția

Natalia Morari a primit actul privind interdicția în spațiul Schengen, despre care ZdG a scris în iulie 2025, și pe care ulterior a confirmat-o chiar ea. Fosta jurnalistă a mers la PTF Leușeni-Albița cu scopul de a verifica interdicția, publicând momentul online, la fel și actul emis de autoritățile din România. Documentul confirmă măsura interzicerii intrării și șederii pe teritoriul statelor membre ale UE, Spațiului Economic European (SEE) și pe teritoriul Confederației Elvețiene până în 2030.

După ce a trecut de punctul de frontieră Leușeni fără a întâmpina dificultăți, Natalia Morari a fost supusă unor verificări la punctul de frontieră Albița, România. După ce a primit mai multe întrebări din partea ofițerilor de la frontiera română, Natalia Morari a primit documentul de refuz a traversării frontierei române.

Potrivit documentului publicat de Natalia Morari pe Telegram, aceasta a fost informată despre interdicția de intrare și ședere pe teritoriul statelor membre ale UE, Spațiului Economic European și pe teritoriul Confederației Elvețiene.

„În temeiul art. 106^3 alin. (4) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă informăm că, împotriva dumneavoastră, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a dispus măsura interdicției de intrare, în conformitate cu art. 106^3 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. a), raportat la art. 6 alin. (1) lit. h) din același act normativ, pentru motive care privesc securitatea națională prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, republicată. Prin interdicția de intrare se interzice intrarea și șederea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și pe teritoriul Confederației Elvețiene”, potrivit documentului emis de Poliția de Frontieră a României.

Conform aceluiași act, măsura interzicerii intrării pe teritoriul României „este dispusă pentru o perioadă de 5 ani (07.07.2025 – 06.07.2030)”.

„Mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere». Mi-au dat document oficial, măcar pot să mă judec deja cu statul român. Până acum nu aveam acest document oficial”, a spus Natalia Morari la întoarcerea în R. Moldova.

Interdicția Nataliei Morari

Pe 9 iulie 2025, ZdG a scris, citând surse oficiale din România, că fosta jurnalistă Natalia Morari și fostul premier Vasile Tarlev, s-au ales cu interdicție de a intra pe teritoriul României. Potrivit MAE, măsurile au fost aplicate „din considerente de securitate”.

Natalia Morari nu a răspuns apelurilor telefonice ale ZdG atunci. Ulterior, ea a publicat o reacție pe rețelele sociale: „Știu că așteptați o reacție din partea mea, dar știrea e prea serioasă ca să comentez ceea ce a apărut doar pe surse. Nu am deocamdată nicio confirmare oficială. Dacă va apărea, neapărat voi veni cu o reacție”.

În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Ziarul de Gardă a analizat profilul candidatei Nataliei Morari. După o carieră în jurnalism și televiziune, încheiată cu scandal în urma anunțului referitor la relația dintre ea și controversatul Veaceslav Platon, după o încercare eșuată de a consolida forțele de opoziție împotriva Maiei Sandu și de a desemna un candidat comun, Natalia Morari s-a vrut președintă de țară, candidând independent.

„Închiriază” apartamentul copilului său minor, deține mai multe accesorii de brand care valorează mii de euro, acceptă sponsorizări din partea lui Platon și susținere din partea oamenilor lui Șor.