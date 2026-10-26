Administrația Trump l-ar vrea pe Viktor Orban la conducerea ONU, cu sprijinul Rusiei și Chinei, scrie WSJ

Administrația președintelui american Donald Trump l-ar fi încurajat pe fostul premier ungar Viktor Orban să candideze pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), propunând inclusiv ideea unei candidaturi susținute de Statele Unite, Rusia și China, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citând surse din cele trei țări.

Potrivit publicației, oficiali americani au discutat cu reprezentanții Moscovei și Beijingului despre posibilitatea susținerii unui candidat precum Orban, iar reacțiile celor două capitale ar fi fost favorabile. Ulterior, Washingtonul l-ar fi contactat direct pe fostul lider ungar pentru a-i afla disponibilitatea.

Orban ar fi receptiv la propunere, însă nu a luat o decizie finală și nu ar dori să intre în cursă fără șanse reale de câștig. Acesta nu a comentat informațiile publicate de WSJ.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA ar fi estimat că Orbán ar putea obține sprijinul a opt dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, numărul voturilor favorabile putând ajunge la zece. Pentru recomandarea unui candidat sunt necesare cel puțin nouă voturi, iar oricare dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului — SUA, Rusia, China, Franța și Regatul Unit — poate bloca numirea prin veto.

Potrivit WSJ, rămâne de văzut dacă Franța și Regatul Unit s-ar opune unei eventuale candidaturi a lui Orbán. Nici Rusia, nici China nu au anunțat public că îl susțin.

Publicația leagă posibila candidatură de apropierea ideologică dintre administrația Trump și Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale restrictive privind migrația și pentru confruntările repetate cu instituțiile Uniunii Europene. Relațiile sale cu Moscova și Beijingul ar putea conta, de asemenea, în eventualele negocieri pentru obținerea sprijinului membrilor Consiliului de Securitate.

Viktor Orban a condus guvernul Ungariei timp de 16 ani, până la pierderea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Președintele american Donald Trump l-a susținut în campania electorală, iar vicepreședintele SUA, JD Vance, a participat la evenimente în sprijinul său.

Mandatul actualului secretar general al ONU, António Guterres, se încheie la 31 decembrie 2026. Succesorul său urmează să fie numit de Adunarea Generală a ONU, la recomandarea Consiliului de Securitate. La momentul publicării informațiilor, Orbán nu figura pe lista oficială a candidaților.