Premierul Vasile Tofan, în vizită la Kiev. Se va întâlni cu Zelenski și va participa la un forum economic

Premierul Vasile Tofan se află într-o vizită de lucru la Kiev, Ucraina, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Sergii Koretskyi, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Din delegația R. Moldova mai fac parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Conform Guvernului, în cadrul întrevederii cu premierul ucrainean, cei doi oficiali vor discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două țări. Discuțiile vor fi urmate de declarații comune de presă.

„De asemenea, cei doi premieri vor depune flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război. Programul vizitei include și o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și discuții cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk”, se arată în comunicat.

Totodată, sursa citată scrie că Vasile Tofan va participa, alături de omologul său ucrainean, la Forumul Economic Internațional de la Kiev, dedicat oportunităților de investiții și dezvoltării cooperării economice. Premierul va discuta și cu reprezentanții mediului de afaceri despre dezvoltarea parteneriatelor economice și extinderea relațiilor comerciale dintre R. Moldova și Ucraina.