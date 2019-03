În ziua în care Marea Britanie urma să părăsească UE, Parlamentul britanic a respins astăzi, 29 martie, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează BBC.

În favoarea acordului s-au pronunţat 286 de deputaţi, iar împotriva documentului 344 de deputaţi, cu 58 mai mulți.

În acest fel, Marea Britanie ratează termenul-limită propus de UE pentru a amâna Brexit pentru data de 22 mai.

Theresa May şi-a exprimat „regretul profund cu privire la faptul că această Cemeră (a Comunelor) a fost incapabilă să susţină ieşirea din UE în mod ordonat”.

Președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a comentat situația la care s-a ajuns în felul următor: „Având în vedere respingerea acordului de retragere de către Camera Comunelor, am decis să convoc Consiliul European pe 10 aprilie”.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit