VIDEO/ Președinta Sandu i-a cerut prim-ministrului Belgiei deschiderea pieței belgiene pentru produsele moldovenești care nu mai pot fi exportate în est

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, i-a solicitat miercuri, 13 aprilie, prim-ministrului Regatului Belgiei, Alexander de Croo, deschiderea pieței belgiene pentru fructele și produsele moldovenești care nu mai pot intra pe piețele din est (piața ucraineană, rusă și belarusă) din cauza războiului din Ucraina. Declarațiile în aces sens au fost făcute de către șefa statului în cadrul unei conferințe de presă comună susținută cu prim-ministrul belgian, care se află într-o vizită oficială la Chișinău.

„(…) Stimate domnule prim-ministru, războiul are consecințe economice majore asupra R. Moldova. Importurile și exporturile pe piețele din est au fost oprite, iar scumpirile în lanț și insecuritatea energetică afectează economia și oamenii din R. Moldova. Avem nevoie de ajutor pentru a depăși aceste probleme dificile. Deschiderea pieței belgiene pentru fructele moldovenești și alte produse, care nu pot ajunge pe piețele din est, ar fi un ajutor direct pentru producătorii noștri. Vrem să dezvoltăm țara în continuare. Vrem să construim un stat puternic. Vrem să dezvoltăm o economie modernă”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a menționat că țara noastră mizează pe sprijinul Belgiei pentru acceptarea cererii de aderare a R. Moldova la UE.

Prim-ministrul Belgiei a declarat că Regatul Belgiei este gata să ofere R. Moldova ajutor tehnic și că în viitorul apropiat Belgia și R. Moldova vor semna mai multe acorduri cu privire la activitatea poliției și justiției.

„Astăzi am avut ocazia să privim înainte, să vedem cum am putea lucra în așa domeniii ca poliția și justiția. Urmează să semnam un acord în acest domeniu. (…) Noi am discutat despre aspirațiile voastre europene, noi cunoaștem că R. Moldova privește spre Occident, spre lumea liberă, este un lucru care ne mișcă”, a declarat prim-ministrul Belgiei, Alexander de Croo.