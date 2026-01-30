Universitățile pot accesa finanțări de 9,5 milioane de euro pentru cercetare. Apelul MEC

Universitățile pot depune proiecte pentru obținerea finanțării în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Bugetul total alocat este de 9,5 milioane de euro.

Apelul acoperă două linii de finanțare, conform MEC – crearea unei infrastructuri naționale de cercetare într-un domeniu prioritar specific, care poate include dezvoltarea, construirea sau investițiile în infrastructuri de cercetare și îmbunătățirea sau extinderea facilităților de cercetare existente.

Din bugetul total al concursului, 9 milioane de euro sunt alocați pentru prima linie de finanțare cu o valoare per proiect care nu va depăși 900 de mii de euro, iar 0,5 milioane de euro sunt pentru cea de-a doua linie, cu o finanțare de maxim 250 de mii de euro per proiect depus de universitate.

Cei interesați pot consulta termenii și condițiile apelului și pot depune propunerile de finanțare aici.

Concursul este organizat în cadrul „Proiectului Învățământul Superior din Moldova”, implementat de MEC și finanțat de Banca Mondială, „cu scopul de a crea o infrastructură de cercetare de ultimă generație în domenii prioritare de importanță națională, care să permită universităților din țară să desfășoare activități de cercetare de înaltă calitate, competitive la nivel internațional”, spun autoritățile.

„Sistemul nostru de cercetare și inovare are, fără îndoială, nevoie de echipamente moderne care să îi sporească competitivitatea. Obiectivul strategic este integrarea cât mai eficientă în sistemul european de cercetare. Prin aceste investiții, ne propunem, pe de o parte, să oferim cercetătorilor noștri, aici acasă, condițiile necesare pentru a-și valorifica pe deplin potențialul, prin acces la infrastructură modernă, iar pe de altă parte, să creștem capacitatea de atragere a finanțărilor europene pentru proiecte de cercetare”, a declarat ministrul Dan Perciun.

Prezentă la eveniment, Maria Magdalena Bendini, economist superior în domeniul învățământului superior și lider de echipă de la Banca Mondială, a menționat: „Prin consolidarea platformelor de cercetare și a facilităților comune, acest apel oferă universităților din Republica Moldova cadrul necesar pentru a se integra mai solid în rețelele europene și internaționale de cercetare. Banca Mondială rămâne un partener ferm al acestui proces și va continua să sprijine Republica Moldova pe măsură ce aceste reforme se consolidează”.

Despre condițiile pe care trebuie să le întrunească propunerile de finanțare pentru a deveni eligibile în cadrul concursului a vorbit Aurelia Hanganu, directoarea ANCD. „Infrastructura de cercetare a universităților trebuie să permită activități de cercetare de cea mai înaltă calitate științifică. Să fie accesibilă cercetătorilor, dar și sectorului de afaceri, sectorului public și să contribuie la dezvoltarea societății”, a spus Aurelia Hanganu.

La elaborarea propunerilor, potrivit MEC, solicitanții „trebuie să ia în considerare potențialul interdisciplinar al infrastructurii lor și modul în care aceasta ar putea sprijini diverse comunități de cercetare”.

„Sunt binevenite în special propunerile care demonstrează capacitatea de a depăși granițele disciplinare tradiționale, cum ar fi agricultură sustenabilă, nanomateriale de inginerie electronică, energie alternativă ș.a. La momentul depunerii propunerii de finanțare, universitățile trebuie să dispună, de o Strategie instituțională de dezvoltare a cercetării care să integreze o viziune clară și un plan de activități pentru dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul prioritar selectat, extinderea colaborărilor cu alte instituții de cercetare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat. Instituția trebuie, de asemenea, să dispună de un regulament aprobat pentru accesul la infrastructura de cercetare, care să fie aliniat la cele mai bune practici europene”, se arată în comunicatul de presă emis de MEC.

În perioada 2020-2025, Banca Mondială a acordat, prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, circa 35,7 milioane de euro pentru modernizarea învățământului superior din Moldova. Proiectul a fost extins, iar în următorii patru ani vor fi alocați 37,5 milioane de euro „pentru consolidarea capacității de cercetare și inovare, îmbunătățirea orientării pe piața muncii și internaționalizarea în instituțiile de învățământ superior”, spune MEC.

În cadrul conferinței, Adriana Cazacu, secretar de stat al MEC, a vorbit despre investițiile făcute cu cu sprijinul Băncii Mondiale, în perioada 2020-2025, în sistemul învățământului superior din țară. Printre principalele rezultate au fost remarcate dotarea cu mobilier, echipamente TIC, materiale didactice și echipamente specializate a 111 laboratoare și 122 spații de învățare din cadrul a 7 universități și 6 colegii pedagogice din țară; renovarea a două cămine studențești; elaborarea și actualizarea a 95 de programe de licență și master, precum și instruirea a circa 3390 de cadre didactice. De asemenea, a fost elaborat și implementat sistemul informațional e-Admitere, Sistemul Informațional de Management în Învățământul Superior, a fost digitalizată arhiva registrelor de diplome. O altă reușită ține de internaționalizarea studiilor superioare din Moldova.