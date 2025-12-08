Universitățile nu pot detecta tezele create cu AI. Dan Perciun cere o platformă națională unică antiplagiat

Universitățile din R. Moldova nu dispun de o platformă națională unică pentru verificarea plagiatului, care să poată identifica inclusiv conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Circa o treime dintre studenți folosesc instrumente AI pentru a-și redacta lucrările universitare, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Potrivit ministrului, plagiatul continuă să fie o „provocare majoră” în învățământul superior din R. Moldova, iar dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale accentuează și mai mult această problemă. În prezent, instituțiile de învățământ superior folosesc programe diferite pentru verificarea lucrărilor, însă autoritățile insistă asupra necesității unui sistem unic, funcțional la nivel național.

Dan Perciun a declarat că implementarea unui astfel de sistem reprezintă inclusiv o obligație în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar finanțarea ar putea fi obținută prin fonduri europene destinate reformelor educaționale.

„Ceea ce ne propunem să facem e să elaborăm sau să contractăm serviciile unui soft național de prevenire a plagiatului, care se acționează ca un repozitoriu cu toate tezele de licență din țara noastră, în general în spațiul românesc. Universitățile noastre, de la caz la caz, folosesc asemenea instrumente. E important să avem niște standarde clare față de ce înseamnă plagiat, să avem niște standarde față de instrumentele care depistează plagiatul și să facem lucrul ăsta sistemic. În contextul Planului de creștere, noi avem rezervate resurse”, a menționat Perciun.

Ministrul a avertizat că inteligența artificială produce texte pe care programele actuale nu le pot identifica, situație ce riscă să afecteze corectitudinea evaluărilor academice.

„Pentru că ceea ce astăzi oferă inteligența artificială sunt produse care nu sunt depistabile de către aceste softuri antiplagiat. Și aici merită să revenim la o discuție serioasă despre examenele la final de an”, a declarat Dan Perciun.

Subiectul va fi analizat și la o conferință dedicată integrității academice, care va avea loc pe 22 decembrie. Autoritățile își propun să discute atât soluțiile tehnice, cât și adaptarea metodelor de evaluare.