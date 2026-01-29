Vlogger-ul „Dima White”, care riscă până la 15 ani de închisoare după ce a publicat scene pornografice cu o minoră, ar fi fost „ajutat” de administrația unei școli să intre la lecții, pentru a „premia” o elevă. Detalii din dosarul penal

Vlogger-ul „Dima White”, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a publicat un clip video pe rețelele de socializare făcut într-o școală din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a da un telefon unui elev.

Acesta a spus că „se afla în cabinetul directorului adjunct, iar școala a mers în întâmpinare și îl ajută să găsească copilul care învață bine și are nevoie cu adevărat”.

ZdG a aflat că numele oficial al vloggerului este Dumitru Grecu. Conform datelor consultate de ZdG, ultima ședință în dosarul penal, examinat de magistratul Vitalie Moroșanu de la Judecătoria Chișinău, a avut loc în luna noiembrie 2025, iar următoarea este programată abia în luna martie 2026, adică după patru luni.

Cauza este la etapa de cercetare judecătorească, urmând „în curând” să fie adoptată o decizie, a menționat pentru ZdG purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur. Grecu nu are aplicată vreo măsură preventivă.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, prima ședință pe cauza penală a fost programată pentru 8 aprilie 2025, dar nu a avut loc – „ședința amânată, neprezentarea inculpatului. se stabilește o altă ședință pentru data de 23 iunie 2025, ora 12:00”. Totuși, și următoarele patru ședințe au fost amânate, din lipsa inculpatului, „a părților” și a avocatului. Abia în noiembrie, „s-a dat citire învinuirii și s-a pus în sarcina apărătorului și acuzatorului asigurarea martorilor pentru data de 2 martie 2026”.

Coaliția Națională „Viața fără Violență”, formată din mai multe organizații care oferă servicii și asistență femeilor victime ale violenței, a atras atenția că Dima White, anterior învinuit de pornografie infantilă și trafic de copii, „acum merge prin școli și interacționează liber cu alte minore”.

„Recenta sa apariție într-o școală din Cahul cu scopul de a premia o elevă „cu note mari” a trezit îngrijorări în rândul Coaliției. Suntem dezamăgite să vedem că administrația instituției de învățământ a facilitat și încurajat această întâlnire, în ciuda faptului că Dima White e cercetat penal pentru infracțiuni grave împotriva minorelor. El rămâne activ pe TikTok și încearcă să își spele reputația cu clipuri în care își manifestă spiritul „caritabil” și ajută persoanele nevoiaș”, se arată în mesajul publicat de Coaliție.

La o zi de la publicarea videoclipului, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat joi, 29 ianuarie, că fost sesizat de mai mulți părinți privind „accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor”.

„Circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea verificărilor. Totodată, cazul va fi examinat la Consiliul de etică al direcției educație raionale”, a comunicat Ministerul.

MEC menționează că accesul în instituțiile de învățământ este reglementat de prevederile regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, elaborate în conformitate cu actele normative naționale din domeniul protecției copiilor. Orice tentativă de acces neautorizat trebuie sesizată imediat poliției.

Vlogger-ul „Dima White”, care este acuzat că în 2023 a filmat și publicat scene pornografice cu o adolescentă de 17 ani, a fost trimis pe banca acuzaților, de PCCOCS, în martie 2025.

În comunicatul procuraturii se arată că după fapta comisă, denunțată de mama adolescentei, procurorii PCCOCS îl învinuiesc de producerea pornografiei infantile, publicarea pe rețelele Tik-Tok și Telegram a 10 fișiere video filmate cu ea, dar și comiterea infracțiunii de trafic de copii prin faptul că ar fi convins-o să participe la filmările cu tentă sexuală în scop comercial și a și transportat-o la locul faptei, în condițiile în care aceasta avea nevoie de bani, fiind dintr-o familie nevoiașă. Potrivit Codului penal, învinuitul riscă până la 15 ani de închisoare, a menționat PCCOCS.

„La reținerea învinuitului, de comun cu ofițerii INI, influencer-ul din Cahul, domiciliat în Chișinău, care atunci avea vârsta de 25 de ani, a comunicat pe Instagram cu adolescenta, căreia i-a dat întâlnire în capitală. Astfel, acesta i-a transferat 100 lei prin aplicația bancară pentru transport, după care a întâlnit-o la autogară și a transportat-o într-o fâșie forestieră din capitală, pentru filmarea scenelor, în schimbul a 1500 lei”, se arată în comunicatul PCCOCS.