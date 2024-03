Rezultatele Raportului OCDE despre politicile de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din R. Moldova. Ce spun experții și reprezentanții mediului de afaceri

Evaluarea politicilor guvernamentale de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) a avut loc marți, 12 marie, în cadrul evenimentului de prezentare a „Indicelui de politică pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 2024 al OCDE: Țările Parteneriatului Estic 2024 – Consolidarea rezilienței în timpuri dificile”. Evenimentul a fost organizat sub egida Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Potrivit raportului, începând cu anul 2020, politicile Moldovei în domeniul IMM-urilor s-au îmbunătățit în unsprezece din cele douăsprezece dimensiuni ale Indicelui politicii în domeniul IMM-urilor. S-au înregistrat progrese deosebite în domeniile competențelor IMM-urilor, al mediului operațional și al internaționalizării IMM-urilor – în pofida performanțelor sub media Parteneriatului Estic în ultimul domeniu.

Evaluarea evidențiază unele deficiențe în ceea ce privește achizițiile publice. Moldova a înregistrat progrese semnificative de la precedenta rundă de evaluare a Actului privind întreprinderile mici (Small Business Act) 2018-2019. Țara a obținut un punctaj peste media Parteneriatului Estic în nouă dimensiuni din douăsprezece și a demonstrat cea mai bună performanță dintre țările partenere în domeniul economiei verzi, se arată în raportul realizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu sprijinul Uniunii Europene.

Experți din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a Băncii Europeane pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Camerei de Comerț și Industrie a R. Moldova, dar și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizări – s-au expus pe marginea rezultatelor și progreselor politicilor guvernamentale pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

„IMM-urile sunt coloana vertebrală a oricărei economii puternice și sănătoase. Nu există creștere economică, nu există inovare, nu există un mediu de afaceri și un ecosistem sănătos fără un sector puternic al IMM-urilor. Acesta este un adevăr pe care trebuie să îl acceptăm și lucrul pe care trebuie să îl construim împreună în Moldova.

Privind din perspectivă obiectivă, mă bucur că avem un rezultat peste medie, însă nu este suficient având în vedere că dorim să devenim în perioada următoare stat membru al UE. Vreau să compar Moldova din ce în ce mai des, la fel ca întreaga regiune a Parteneriatului Estic, cu Uniunea Europeană – pentru că aceasta este calea pe care am ales-o. Avem încă mult de lucru, chiar dacă am avansat în ceea ce privește digitalizarea și strategiile de transformare digitală care va dicta politica guvernului până la sfârșitul acestui deceniu. Avem programe ambițioase ce țin de promovarea antreprenoriatului și competitivității, abilitarea femeilor și economia verde. Mai sunt multe de făcut în ceea ce privește accesul la finanțare, reglementări legislative și politici noi. Avem încă multe lucruri de finalizat și realizat – singurul lucru pe care nu-l avem este timpul. Așa că trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru a recupera decalajul. Mesajul nostru este același: nu ne putem permite să ne dezvoltăm cu o creștere modestă de 2-3% a PIB-ului pe an. Este insuficient pentru Moldova.

Avem nevoie de politici și inițiative care ne-ar asigura o creștere anuală accelerată de 10 % a PIB-ului pentru următorii 8-10 ani. Acest lucru înseamnă acțiune și multe reforme îndrăznețe”, a declarat Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Prezentă la eveniment, analista de politici OECD Eurasia, Salomé Will a prezentat raportul OECD privind rezultatele și progresele politicilor guvernamentale pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Salomé Will a menționat că Moldova a făcut pași semnificativi de progres, cu rezultate în 11 din cele 12 dimensiuni ale evaluării și în pofida multiplelor șocuri prin care a trecut R. Moldova în ultimii ani, urmare a invaziei Rusiei în Ucraina – inflația este în descreștere, economia începe să se redreseze, iar deficitul bugetar pentru anul trecut este ușor mai mic decât cel prognozat. „În acest context, un aspect pe care îl voi sublinia este creșterea rapidă a sectorului TIC, care a devenit cu adevărat un motor al creșterii economice în Moldova. În timp ce numărul de IMM-uri a rămas relativ stabil în ultimii ani, numărul de locuri de muncă a crescut. Pentru a vă oferi un element de comparație, contribuția IMM-urilor moldovenești la ocuparea forței de muncă este acum aproximativ similară cu nivelul UE. Cu toate acestea, dacă ne uităm la cifra de afaceri a IMM-urilor vedem că potențialul este încă neexploatat și contribuția IMM-urilor la cifra de afaceri este mai mică decât în UE, reprezentând mai puțin de jumătate din cifra de afaceri totală.

Iar în ceea ce privește distribuția sectorială, o parte semnificativă a IMM-urilor moldovenești este încă concentrată în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul. Este îmbucurător faptul că IMM-urile se orientează încet către sectoare cu produse cu valoare adăugată”, susține analista, care a salutat numărul crescut de servicii de e-guvernare; progresul în ceea ce privește competențele antreprenoriale, datorită faptului că a fost lărgită gama de cursuri de formare pentru IMM-uri; intensificarea internaționalizării IMM-urilor și creșterea în ceea ce privește politicile economice verzi pentru IMM-uri, aceasta fiind dimensiunea în care Moldova are cea mai bună performanță din regiune.

S-au înregistrat progrese în cadrul proiectului în ceea ce privește învățarea antreprenorială, unde Moldova este cel mai bun performer, cu îmbunătățiri în domeniul învățării non-formale, dar și în ceea ce privește educația. Mai multă colaborare între IMM-uri și școlile generale ar putea contribui la promovarea experienței antreprenoriale practice, iar monitorizarea și evaluarea ar putea fi îmbunătățite.

În ceea ce privește antreprenoriatul feminin, scorurile s-au îmbunătățit în continuare odată cu lansarea foii de parcurs pentru emanciparea economică a femeilor și a mai multor inițiative specifice de gen. Aici, pornind de la aceste aspecte, sprijinul pentru femeile antreprenor, dincolo de stadiul incipient al antreprenoriatului, dar și în zonele rurale, ar putea completa abordarea. În ceea ce privește competențele IMM-urilor, după cum s-a menționat, Moldova continuă să înregistreze performanțe solide, cu oportunități mai largi de formare pentru IMM-uri”.

Datele raportului privind accesul la finanțare arată că „fondul de garantare a creditelor și programul de stimulare a investițiilor, lansat recent, reprezintă noi instrumente importante pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare. De asemenea, s-au făcut îmbunătățiri majore prin extinderea surselor de informare privind creditele și acoperirea acestora, precum și disponibilitatea pe scară largă a microfinanțării. Moldova beneficiază, de asemenea, de cadrul juridic stabilit pentru tranzacții sigure. Cu toate acestea, pentru a merge mai departe, Moldova ar trebui să ia în considerare modalități de sprijinire a capitalului de risc, care este încă incipient, iar strategia de educație financiară ar trebui să fie implementată și executată în mod corespunzător. Trecând la accesul la piețe, aici situația este puțin mai amestecată. După cum s-a menționat, în domeniul achizițiilor publice s-ar putea face mai mult pentru a spori participarea IMM-urilor la achizițiile publice, R. Moldova a înregistrat progrese și în domeniul internaționalizării IMM-urilor prin Programul de stat pentru creșterea și internaționalizarea IMM-urilor, dar și prin platforma de afaceri și dezvoltare a clusterelor. Aceste lucruri ar trebui continuate.

Ultimul pilon se referă la inovare și sprijin în afaceri. ODA reprezintă un lider în domeniu cu o gamă largă de programe de sprijin, însoțite de eforturi pentru a facilita accesul la consultanță externă și la rețele de incubatoare de afaceri. Ar fi benefic să existe mecanisme de certificare a calității consultanților și a impactului și să se îmbunătățească evaluarea. În ceea ce privește inovarea se remarcă câteva instrumente noi de sprijinire a acesteia puse în aplicare de ODA și de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Acestea ar putea fi completate de stimulente indirecte pentru cercetare, dezvoltare și pentru investiții în inovare.

În ceea ce privește economia ecologică, cadrul de politici și de reglementare actualizat, precum și noile instrumente de sprijin dedicate au propulsat Moldova pe primul loc în topul performanțelor în această dimensiune. Astfel, în viitor, IMM-urile ar putea beneficia de sprijin suplimentar pentru a identifica și a urmări oportunitățile de proiecte verzi. În ceea ce privește digitalizarea, care este noul accent pe care l-am inclus în această rundă de evaluări. Moldova are o performanță relativ bună, am văzut multe eforturi în ultima vreme, cu pași foarte bineveniți pentru consolidarea cadrului instituțional și de politici, mandatul clar acordat dezvoltării digitalizării, noua strategie de transformare digitală, deci aici trebuie asigurată implementarea, monitorizarea și o evaluare atentă. În ceea ce privește banda largă, din nou pentru a vă oferi o comparație în regiune, Moldova are printre cele mai mari rate de conexiuni de bandă largă de mare viteză, dar accesibilitatea benzii largi fixe ar putea fi încă îmbunătățită. Iar în ceea ce privește competențele digitale, anul trecut am avut un proiect dedicat acestui subiect și lucrăm la evaluarea acestuia”.

Maria Terentiev, reprezentanta Grupului BERD pentru Finanțarea și Dezvoltarea IMM-urilor în Moldova, a menționat îmbunătățirea politicilor de acces la finanțare, prin extinderea cu succes a sistemului de garantare a creditelor și prin lansarea programului subvenționat 373.

„În ceea ce privește finanțarea bancară, IMM-urile cu care interacționăm, continuă să se confrunte cu ratele ridicate ale dobânzilor și condiții prea exigente. Mulți dintre beneficiarii noștri și-ar dori un împrumut bancar, dar nu și-l pot permite. Nu sunt pregătiți să subscrie la anumite riscuri. Noi continuăm să îndrumăm aceste companii către programele de sprijin de stat sau către liniile de credit finanțate de donatori, cum ar fi EU for Business, linia de credit BERD. Ca să punctez foarte pe scurt finanțele nebancare. Deși acest tip de finanțare externă este mai ușor de accesat din punct de vedere al timpului, costurile implicate sunt totuși semnificativ mai mari în comparație cu băncile clasice. Cu toate acestea, vedem că mulți dintre beneficiarii noștri, în special cei care sunt la început de drum, aleg acest tip de finanțare din cauza dimensiunii lor, a lipsei istoricului de creditare sau a lipsei de garanții. O altă componentă importantă a acestui capitol este capitalul de risc. Datorită sprijinului din partea guvernului și a donatorilor orientat spre creșterea ecosistemului de startup-uri, este foarte bine să vedem dezvoltarea câtorva fonduri de business sau de accelerare a startup-urilor în Moldova. Un alt subiect important, educația financiară. Prin educarea IMM-urilor locale în domeniul educației financiare, asigurăm soluționarea unei serii de provocări, cum ar fi îmbunătățirea calității cererilor de împrumut bancar, atenuarea dependenței excesive de finanțarea bancară clasică ca unică sursă de găsire și încurajarea creșterii profitabilității afacerilor, printre alte rezultate pozitive. Eforturile guvernului de a disemina cunoștințe financiare prin intermediul întreprinderilor locale sau al cetățenilor sunt demne de apreciat.

Complementar cu programele ODA sau a altor donatori – programul BERD ASB a oferit anul trecut mai multe sesiuni de formare în domeniul managementului financiar. În acest fel, BERD își reconfirmă angajamentul de a continua să împărtășească know-how-ul antreprenorial. Pe parcursul acestui an planificăm să desfășurăm un studiu privind implicarea și adaptarea digitală a IMM-urilor din Moldova. Aceasta fiind menită să ne ajute să înțelegem cum putem, ca echipă, să digitalizăm oferta noastră pentru IMM-urile locale, să identificăm barierele sau factorii care influențează eforturile de transformare digitală ale IMM-urilor și să explorăm nevoia de dezvoltare a unor instrumente de sprijin suplimentare, cum ar fi un instrument de partajare a cunoștințelor digitale sau un instrument de finanțare a digitalizării”, a conchis Maria Terentiev.

Gheorghe Iudin, directorul interimar, al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a prezentat contribuția instituției în susținerea mediului de afaceri prin intermediul programelor de sprijin și implementarea schemelor de granturi și a menționat că „în prezent, activitatea ODA nu se referă doar la schemele de granturi. Ne concentrăm acum pe instrumentele financiare. Trebuie să îmbunătățim accesul la finanțare. Unul dintre instrumente este fondul de garantare a creditelor cu garanții individuale. Este angajamentul nostru de a ne îmbunătăți capacitățile pentru a oferi sprijin IMM-urilor și lucrăm la dezvoltarea de noi instrumente pentru a ne măsura impactul”, a spus directorul ODA.

Pe marginea raportului s-a expus reprezentanta mediului de afaceri, Liliana Busuioc, directoare executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Liliana Busuioc susține că organizația pe care o reprezintă, alături de alte asociații de business s-au implicat activ în dialogul dintre public și guvern. „În fiecare an am publicat agenda legislativă în care am adunat nevoile și soluțiile la problemele membrilor noștri și ale IMM-urilor și le-am însoțit de recomandări specifice pentru guvern. Este foarte încurajator să vedem progresele înregistrate de Moldova în ceea ce privește guvernanța. Este un progres încurajator în ceea ce privește accesul la finanțare și diversificarea programelor ODA. Avem o varietate de programe pe care companiile le pot accesa. Aș dori să subliniez principalele constatări care nu sunt foarte încurajatoare, dacă luăm Moldova în comparație, nu cu media din țările Parteneriatului Estic, ci cu țările UE – IMM-urile din regiune au cea mai mică cifră de afaceri din economie și acestea nu sunt angajate în sectoare cu profil înalt și cu valoare adăugată mare. Unul dintre lucrurile la care trebuie să lucrăm mai mult este oferirea unui mediu adecvat companiilor în care să poată inova, să încerce afaceri, să eșueze, și să aibă o a doua șansă fără a avea nevoie de un mediu foarte complex. Una dintre constatări este că Moldova este principala țară din Parteneriatul Estic în ceea ce privește cea mai mare rată de import. Acest lucru nu este în mod specific încurajator. Guvernul a pus la punct o mulțime de politici și programe pentru a forma antreprenori. Educația în domeniul afacerilor și accesul la informații reprezintă încă una dintre problemele cheie pentru IMM-uri. Aș dori să subliniez importanța de a lua în considerare domeniile de îmbunătățire din „Politica privind indicele IMM-urilor” și să privim spre standardele de referință ale țărilor UE și nu a țărilor din Parteneriatul Estic. Când vom intra pe piața unică a UE, vom avea în vedere criteriul de referință al pieței unice a UE”, a conchis Liliana Busuioc.

Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a R. Moldova susține că internaționalizarea IMM-urilor este dificilă în condițiile în care nu pot fi atrase investiții „investitorii străini fiind într-o dilemă: să investească sau nu într-o țară care este în vecinătatea războiului”, există probleme de logistică și au crescut esențial costurile pentru transport. „Suntem într-o situație dificilă pentru că avem alături războiul din Ucraina. Avem alături o țară cum este România care are salarii cu 50% mai mari decât salariile din Moldova, iar suportul pe care îl acordă Guvernul României și Uniunea Europeană pentru IMM-uri este mult mai mare decât în R. Moldova. Încercăm să internaționalizăm companiile noastre prin creșterea exporturilor în România – partenerul nostru principal în comerțul exterior. Facem expoziții, târguri bilaterale, creștem volumul comerțului între cele două țări, încercăm să creștem capacitatea și competitivitatea companiilor autohtone prin programe dedicate pentru internaționalizare, promovăm producătorul autohton pe piața locală, prin intermediul expoziției Fabricat în Moldova. Este important să investim cât mai mult în pregătirea cadrelor pentru economia națională, inclusiv în creșterea numărului de tineri din învățământ dual”, a relatat Sergiu Harea.

Indicele politicilor ÎMM – urilor este un instrument de evaluare comparativă pentru analiza și urmărirea progresului în inițierea și implementarea politicilor ÎMM-urilor în concordanță cu bunele practici internaționale, inclusiv cele ale Uniunii Europene. Instrumentul este structurat în jurul celor zece principii ale Actului Întreprinderilor mici și mijlocii pentru Europa (Small Business Act for Europe – SBA) și conține prioritățile stabilite în Strategia UE pentru IMM-uri, pentru o Europă durabilă și digitală. Ghidează implementarea politicilor IMM-urilor, pe principiile de promovare a spiritului antreprenorial, îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea birocrației, îmbunătățirea accesului pe piețele interne și externe.

Small Business Act pentru Europa reprezintă un cadru politic elaborat de Comisia Europeană pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în statele membre ale Uniunii Europene.

Cele mai recente constatări ale RM privind Indicele politicilor pentru ÎMM-uri sunt prezentate aici.