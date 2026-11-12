Rezultatele celei de-a doua licitații pentru instalarea centralelor eoliene, cu o capacitate de 170 MW, cu baterii de stocare, aprobate de Guvern

Rezultatele celei de-a doua licitații pentru dezvoltarea centralelor eoliene, cu o capacitate sprijinită totală de 170 MW, care vor fi dotate și cu sisteme de stocare a energiei în baterii, au fost aprobat de Guvern joi, 12 noiembrie. Acestea se vor adăuga celor peste o mie de MW de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile existente la finalul lunii august 2026, conform unui comunicat de presă.

Proiectele vor fi realizate de patru consorții de investitori, desemnate în urma unei licitații. Pe lângă centralele eoliene, acestea vor instala sisteme de stocare cu o capacitate cumulată de 150,57 MWh, care vor permite utilizarea mai eficientă a energiei produse și vor contribui la flexibilitatea sistemului electroenergetic.

Bateriile vor putea acumula energia electrică produsă atunci când condițiile de vânt sunt favorabile și vor permite livrarea acesteia în rețea în alte intervale. Astfel, energia regenerabilă va putea fi integrată mai eficient în sistem, inclusiv în perioadele în care producția și consumul nu coincid.

„Dezvoltarea surselor regenerabile trebuie să fie însoțită de investiții în soluții care permit integrarea și gestionarea eficientă a energiei în sistem. Prin această licitație, facem un pas important în această direcție: investitorii vor dezvolta nu doar capacități noi de producere a energiei eoliene, ci vor instala și sisteme de stocare. Acestea vor contribui la flexibilitatea sistemului electroenergetic și la valorificarea mai bună a energiei produse în Republica Moldova”, a declarat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Proiectele vor fi dezvoltate de următoarele consorții:

„Lumina Noastră” – patru proiecte, cu o capacitate sprijinită totală de 54 MW și sisteme de stocare de câte 30 MWh;

– patru proiecte, cu o capacitate sprijinită totală de 54 MW și sisteme de stocare de câte 30 MWh; „Navitas Energy” – un proiect de 40,5 MW, cu un sistem de stocare de 10,125 MWh;

– un proiect de 40,5 MW, cu un sistem de stocare de 10,125 MWh; „Leafwind Energy” și „Oromaxmontaj” – un proiect de 35 MW, cu un sistem de stocare de 10,32 MWh;

– un proiect de 35 MW, cu un sistem de stocare de 10,32 MWh; „Summa FIBA Enerji” – un proiect cu o capacitate sprijinită de 40,5 MW și un sistem de stocare de 10,125 MWh. Capacitatea totală instalată a centralei va fi de 52 MW, iar energia produsă de partea nesprijinită va fi comercializată la prețul pieței.



Primele două consorții au fost câștigătoare și la prima licitație.

Prețurile ofertate de investitori variază între 1,24 și 1,25 lei/kWh, fără TVA, iar prețul mediu ponderat al ofertelor câștigătoare este de 1,25 lei/kWh. Proiectele au fost selectate în baza criteriului celui mai mic preț ofertat.

Investitorii desemnați vor beneficia de un mecanism de sprijin care oferă predictibilitate pentru comercializarea energiei electrice produse, pentru o perioadă de 15 ani de la punerea în funcțiune a centralelor. Sprijinul se va aplica doar energiei produse de capacitățile eligibile, nu și energiei preluate din rețea, stocate și livrate ulterior.

Centralele eoliene și sistemele de stocare vor fi puse în funcțiune în cel mult 36 de luni de la publicarea documentului în Monitorul Oficial. Contractele de achiziție a energiei electrice vor fi încheiate cu producătorii desemnați în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Este cea de-a doua licitație pentru construcția centralelor electrice regenerabile. La prima licitație au fost adjudecate contracte pentru 165 MW (105 MW pentru centrale eoliene și 60 MW pentru centrale fotovoltaice).

Realizarea acestor licitații va contribui la creșterea ponderii energiei regenerabile cu 5,8% în atingerea obiectivului național de 30% energie din surse regenerabile până în anul 2030. Împreună cu prima licitație de 165 MW, energia eoliană va acoperi aproximativ 11,4% din acest obiectiv.

Se estimează că noile investiții vor determina reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 1,4 milioane tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale produse de aproximativ 310.000 de autoturisme.

În Republica Moldova sunt aplicate trei mecanisme de sprijin pentru energia regenerabilă: facturarea netă, destinată acoperirii consumului propriu; tarif fix (feed-in tariff) pe 15 ani pentru producători cu capacitatea de cel mult 1 MW; și preț fix cu garanția achiziționării energiei produse timp de 15 ani, acordat în cadrul licitațiilor.