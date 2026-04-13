Prețul petrolului depășește din nou 100 de dolari pe baril. Analiștii prevăd creșteri și mai mari

Prețul petrolului depășește din nou 100 de dolari pe baril, după eșecul Statelor Unite ale Americii și al Iranului de a ajunge la un acord de pace, soldat cu anunțul președintelui american Donald Trump privind blocarea strâmtorii Ormuz. Creșterea survine la doar câteva zile după ce prețul petrolului a coborât sub 100 de dolari.

Cotația de referință globală Brent a crescut cu 7,3%, până la 102,30 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat cu 8,7%, la 104,94 dolari. Eșecul negocierilor din weekend a amplificat temerile că criza energetică globală se va adânci, transmite BBC.

Costul petrolului a revenit la nivelurile înregistrate înainte de anunțul de încetare a focului și se așteaptă să crească și mai mult în următoarele zile dacă conflictul escaladează, a declarat pentru BBC analistul Saul Kavonic de la firma de servicii financiare MST Marquee.

„Adevărul este că prețurile petrolului nu sunt atât de mari pe cât ar fi în mod normal”, având în vedere amploarea perturbărilor aprovizionării, deoarece comercianții încă speră ca livrările să se reia în curând, a spus Kavonic.