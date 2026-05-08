Potențialul petrolier și gazier al R. Moldova ar putea intra „într-o nouă etapă de evaluare și dezvoltare”, anunță Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la zăcămintele de petrol de la Văleni pentru a „evalua starea infrastructurii existente și perspectivele de dezvoltare a exploatării resurselor de hidrocarburi din R. Moldova”, a anunțat Ministerul într-un comunicat de presă emis vineri, 8 mai.

Vizita are loc în contextul intenției Ministerului Energiei de a iniția reevaluarea geologică a zăcămintelor și a potențialului subsolului din sudul țării.

„Este analizată posibilitatea elaborării unui nou studiu geologic și, eventual, realizarea unor foraje suplimentare de explorare, pentru a determina dacă există premise pentru extinderea exploatării petroliere și gaziere în Republica Moldova”, notează Ministerul.

Zăcământul de la Văleni reprezintă singurul zăcământ petrolier cunoscut și exploatat din Republica Moldova. Primele explorări și foraje au început în anii 1950, iar exploatarea industrială a fost inițiată în 1956. Ulterior, activitatea a fost redusă în contextul dezvoltării marilor zăcăminte petroliere din Siberia.

După expirarea acordului de concesiune în anul 2020, activele au revenit în proprietatea statului în 2023. În iunie 2024, Ministerul Mediului a semnat cu ÎS Expediția Hidro-Geologică din Moldova contractele privind cercetarea geologică și exploatarea zăcământului de țiței de la Văleni și a zăcămintelor de gaze naturale din perimetrul Victorovca.

În ultimii doi ani au fost efectuate lucrări de inventariere și evaluare tehnică a infrastructurii existente, testări ale calității țițeiului extras împreună cu laboratoare și companii specializate din România, precum și modernizarea unor segmente de infrastructură. În prezent, la Văleni sunt operate zilnic 18 pompe de extracție, iar producția ajunge la aproximativ 300 de tone de țiței pe lună.

De asemenea, la Victorovca sunt extrase lunar aproximativ 10 mii de metri cubi de gaze naturale, comercializate către un operator local licențiat.

„Republica Moldova a fost percepută mult timp drept o țară fără resurse proprii de hidrocarburi. Totuși, existența zăcămintelor de la Văleni și Victorovca demonstrează că subsolul țării noastre rămâne insuficient explorat. Este important să evaluăm realist acest potențial și să înțelegem dacă există oportunități viabile de dezvoltare, utilizând tehnologii moderne și standarde actuale de cercetare geologică. Nu vorbim despre independență petrolieră, dar orice resursă locală valorificată eficient înseamnă mai multă securitate energetică, competențe industriale și activitate economică pentru Republica Moldova”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Ministerul Energiei intenționează să reevalueze din punct de vedere tehnic sondele existente și să elaboreze un studiu de fezabilitate privind cercetarea geologică și exploatarea ulterioară a zăcămintelor. Totodată, autoritățile vor analiza „oportunitatea atragerii investițiilor și expertizei necesare” pentru continuarea explorărilor petroliere și gaziere în sudul Republicii Moldova.

ZdG a relatat anterior că, deși nu toată lumea cunoaște, în R. Moldova există zăcăminte de gaze naturale, exploatate încă de pe timpul Uniunii Sovietice. Aceste resurse sunt extrem de puține pentru a aproviziona țara cu gaze naturale, dar atractive pentru câțiva „exploratori” care anual adună milioane de lei din exploatarea gratuită a subsolului țării.

În lipsa unui acord cu statul și fără licență, o companie privată aflată în prag de faliment continua să exploateze rezervele de gaze din raionul Cantemir, de unde anual erau extrași între 60 de mii și 100 de mii de metri cubi de gaze.

Cei care gestionau afacerea au propria rețea de distribuție a gazelor naturale și deservesc în jur de 700 de consumatori finali din raionul Cantemir, care însă nu beneficiază de un alt tarif decât ceilalți consumatori din țară.