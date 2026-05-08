Fostul deputat Sergiu Sîrbu respinge acuzațiile procurorilor privind îmbogățirea ilicită: „Acest dosar are un evident caracter politic”

Fostul deputat al Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) și al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Sergiu Sîrbu, care a fost trimis pe banca acuzaților pentru îmbogățire ilicită, respinge acuzațiile procurorilor, invocând faptul că „acest dosar are un evident caracter politic”.

De asemenea, Sergiu Sîrbu susține că s-a adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

„(…) Resping ferm acuzațiile formulate și consider că acest dosar are un evident caracter politic, fiind construit pe interpretări forțate, abuzuri și concluzii speculative, bazate pe cifre care nu reflectă situația reală.

Este regretabil că, într-o perioadă complicată pentru cetățeni, cu multiple probleme și crize, se încearcă alimentarea unor subiecte de imagine prin comunicate de presă zgomotoase și acuzații lansate public înaintea unei hotărâri judecătorești definitive. În contextul proceselor de evaluare din sistemul procuraturii, sper că astfel de dosare nu sunt folosite pentru demonstrații de loialitate instituțională sau pentru obținerea unor avantaje de imagine, ci vor fi examinate strict în baza legii și a probelor.

Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații, prin probe și argumente legale. Totodată, anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Nu voi comenta mai mult un dosar aflat pe rol, din respect pentru actul de justiție. Am încredere că adevărul va prevala. Până atunci, solicit respectarea principiului prezumției nevinovăției, care trebuie să fie valabil pentru orice cetățean”, a scris Sîrbu într-o postare pe Facebook.

Vineri, 8 mai, Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că un fost deputat al PCRM și al PDM, învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, ex-parlamentarul este Sergiu Sîrbu.

În aceeași cauză penală este vizat și fratele ex-deputatului, Vitalie Sîrbu, căruia i se incriminează complicitatea la săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită, „prin contribuirea la realizarea planului infracțional, inclusiv prin furnizarea de informații, acordarea de mijloace și instrumente, tăinuirea mijloacelor și instrumentelor utilizate la săvârșirea infracțiunii, precum și a urmelor acesteia și a bunurilor dobândite pe cale criminală”.

Urmărirea penală a fost inițiată în ianuarie 2022 de către PA, având la bază constatările Autorității Naționale de Integritate, potrivit cărora a fost stabilită o diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de ex-deputatul și familia sa în perioada august 2016 – decembrie 2019.

Potrivit PA, pentru perioada 25 februarie 2014 – 31 decembrie 2021, adică perioada exercitării funcției de deputat în Parlamentul R. Moldova, ex-deputatul, împreună cu membrii familiei sale, ar fi înregistrat o diferență substanțială în valoare totală de 2 860 769 de lei între veniturile obținute și averea dobândită, inclusiv cheltuielile efectuate în această perioadă.

„Cheltuielile au vizat preponderent servicii de asigurare auto, servicii medicale, servicii educaționale, servicii turistice, servicii de livrare a produselor alimentare, servicii comunale și achitarea ratelor aferente creditelor bancare, constatându-se că acestea nu puteau fi acoperite din venituri obținute legal”, a precizat PA.

Fratele ex-deputatului este acuzat că ar fi contribuit la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil, în anul 2015, în beneficiul ex-deputatului.

Totuși, Sergiu Sîrbu și fratele acestuia nu și-au recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 400 de mii la 500 de mii de lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.