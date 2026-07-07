Peste 7000 de persoane au fost identificate muncind nedeclarat de la începutul anului 2026. Care sunt cele mai „vulnerabile” domenii

Peste 7000 de persoane identificate muncind nedeclarat de la începutul anului 2026, a anunțat Inspectoratul de Stat al Muncii. Potrivit instituției, în urma acțiunilor de control desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii, au fost identificate 7112 persoane care desfășurau activitate fără respectarea prevederilor legislației muncii.

Sursa citată scrie că „cele mai vulnerabile domenii rămân agricultura, construcțiile, HoReCa și comerțul”.

În anul 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8000 de persoane care munceau fără contract individual de muncă, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost ulterior încadrate legal.

Inspectoratul de Stat al Muncii a avertizat că munca nedeclarată afectează atât drepturile salariaților, cât și concurența loială în mediul de afaceri și reduce încasările la bugetul public prin neplata contribuțiilor și impozitelor.