Noi detalii despre jaful fără urme de la MAIB: Suma sustrasă s-a dublat

Alexei Laza, șeful adjunct al Inspectoratului Național de Investigații (INI), a declarat pentru ZdG că numărul persoanelor care depun declarații la poliție în calitate de persoane păgubite în dosarul furtului de la MAIB crește zilnic. Dacă luni, 8 iulie, se estima că existau 31 de persoane păgubite cu suma de 29,4 milioane de lei, în doar o zi, suma practic s-a dublat.

„Media Security”, compania de pază care asigura paza sucursalei MAIB, nu a răspuns la solicitarea ZdG de a discuta la subiect, angajații companiei menționând că nu pot vorbi despre acest caz.

Conform regulamentului MAIB, orice persoană, cetățean al R. Moldova sau cetățean străin, poate lua în chirie o casetă „de siguranță” în baza unui contract și a unei taxe lunare. Potrivit informațiilor de pe site-ul MAIB, la sucursala Buiucani a băncii erau disponibile 126 de safeuri cu casete. Persoanele care închiriază casete la MAIB achită lunar câteva sute de lei. Arenda unei casete mici costă 170 de lei pe lună, iar arenda unei casete mari – 220 de lei. Anual, prețul de arendă al unei casete mici costă 1800 de lei, iar al unei casete mari, 2400 de lei.

Clienților li se interzice să păstreze în casetă arme, muniţii, explozibil, substanţe narcotice, substanţe toxice şi alte substanţe similare acestora, orice produse perisabile sau urât mirositoare, bunuri dobândite pe cale ilegală sau urmărite pe cale penală. Totodată, deponentul are dreptul să acceseze și să utilizeze caseta în cadrul programului obişnuit de lucru al sucursalei, iar timpul de aflare a persoanei în tezaurul cu casete de siguranţă nu va depăşi 15 minute.

Deschiderea casetei se efectuează cu 2 chei diferite, cea a deponentului sau a persoanei împuternicite şi a reprezentantului băncii. Introducerea sau scoaterea bunurilor în și din casetă se efectuează de către deponent de sine stătător, în prezenţa, reprezentantului băncii, doar că acesta nu va participa la introducerea sau scoaterea bunurilor în sau din casetă, aflându-se la distanţă, fără a vedea bunurile plasate sau scoase de către deponent. Cu alte cuvinte, conform contractului, banca nu cunoaște valoarea bunurilor pe care un deponent le depozitează în casetele pe care acesta le închiriază. Suma de 54 de milioane de lei stabilită drept prejudiciu a fost estimată în baza declarațiilor persoanelor păgubite.

Sâmbătă, 6 iulie 2019. Ora 09.15. Printr-un apel telefonic, poliția este anunțată despre producerea unui furt bancar la sucursala Buiucani a Moldova-Agroindbank (MAIB). Apelul nu vine de la agenția de pază care asigura protecția instituției bancare, ci de la angajații băncii, abia peste câteva ore după ce furtul deja se consumase. Din 84 de casete individuale, mai multe persoane necunoscute au sustras bunuri materiale, bijuterii și acte, după ce au stins lumina, au distrus sistemul de alarmă, au deteriorat o parte din camerele video, au tăiat gratiile de la geam și au deteriorat lacătul de la camera special amenajată unde erau amplasate casetele cu bunuri.

Poliția acuză banca că nu a luat toate măsurile de securitate necesare în vederea prevenirii unor asemenea infracțiuni, în timp ce instituția financiară anunță că, pe lângă asigurarea măsurilor suplimentare de securitate, serviciul casete de siguranţă urmează a fi reformat conform celor mai bune practici bancare internaţionale. Banca oferă o recompensă de 1 milion de lei pentru cei care vor oferi detalii care pot duce la identificarea persoanelor implicate în jaf.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat, într-un comunicat de presă, că, în noaptea de 5 spre 6 iulie 2019, din camera special amenajată pentru păstrarea casetelor de siguranță, persoane necunoscute au sustras, din 84 de casete individuale, mijloace financiare, bunuri materiale, bijuterii și acte, după care au părăsit locul faptei. Poliția a stabilit că infractorii au pătruns în bancă forțat, prin tăierea gratiilor de la geam și prin deteriorarea lacătului de la camera special amenajată.

În același comunicat, poliția vine cu acuzații în adresa instituției bancare. „Faptul că la filială nu au fost luate toate măsurile de securitate necesare în vederea prevenirii unor asemenea cazuri, relevă absența totală a unei preocupări din partea entității comerciale, dar și a instituțiilor responsabile de implementarea standardelor de siguranță în sistemul financiar-bancar”, anunță IGP, precizând că, „din primele cercetări efectuate, rezultă că fapta a fost plănuită cu mult timp înainte”. Pe marginea cazului a fost inițiată o cauză penală pentru „furt în proporții deosebit de mari”, fiind format un grup de lucru pentru investigarea cazului.

MAIB, instituția bancară care a fost ținta jafului, a reacționat după ce subiectul a fost deja mediatizat în presă. Inițial, la 6 iulie, banca a anunțat că persoanele care au participat la furt au pătruns în instituție „deconectând sucursala de la reţeaua electrică, distrugând sistemul de alarmă şi deteriorând o parte din camerele video”.

Între timp, mai mulți clienți au fost la sediul băncii și au cerut instituției financiare să intervină astfel încât aceștia să-și poată recupera bunurile.

Imediat, Consiliul MAIB, întrunit în regim de urgenţă, a anunțat că a luat decizia „fără precedent” de a compensa fiecare client păgubit cu o sumă de până la 500 de mii de lei. Hotărârea, anunța banca, a fost luată „în pofida prevederilor contractuale şi a practicilor naţionale şi regionale bancare. „Este o situaţie fără precedent pentru R. Moldova şi pentru MAIB. Eforturile noastre sunt îndreptate în primul rând spre clienţii afectaţi, pe care îi asigurăm că vom lucra non-stop, pentru a contribui la soluţionarea operativă a acestui caz de către organele de anchetă, depistarea şi tragerea la răspundere a infractorilor. Întreaga conducere a băncii, întregul Consiliu, regretă cele întâmplate”, a comentat Serghei Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere al MAIB.

În acest scop, banca a anunțat un fond de recompensă de un milion de lei potenţialilor informatori în schimbul furnizării datelor care ar contribui la reţinerea celor care au participat la jaf şi la recuperarea bunurilor furate. Banca a anunțat și faptul că, pe lângă asigurarea măsurilor suplimentare de securitate, „serviciul casete de siguranţă urmează a fi reformat conform celor mai bune practici bancare internaţionale”.