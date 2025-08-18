DOC Hotărâre definitivă: Trei partide afiliate lui Șor, fără drept de a participa la alegerile parlamentare. CSJ: „Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale sunt nefondate”

Formațiunile politice „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, care fac parte din blocul „Victorie”, afiliat fugarului penal Ilan Șor, nu vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au declarat inadmisibil recursul depus de formațiunile politice împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a exclus partidele din lista celor care au dreptul de a participa la scrutin. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 august.

Magistrații menționează că recursul depus de reprezentanții celor trei partide conține „obiecții de fapt şi de drept, care au fost analizate minuțios de către Curtea de Apel Centru, fiind apreciate în mod corespunzător”.

„(…) Criticile recurenților, așa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de art. 2451 din Codul administrativ și, prin urmare, nu sunt apte să influențeze admisibilitatea acestuia (…). Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale a libertății de exprimare și a libertății de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral.

Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (…)”, se spune în hotărârea CSJ.

Prin urmare, CSJ susține că recursul nu se poate limita la „o simplă indicare a textelor de lege, ci implică determinarea greșelilor imputate Curţii de Apel Centru şi o minimă argumentare a criticii în fapt şi în drept, precum şi indicarea probelor pe care se bazează aceste critici”.

Pe 3 august 2025, CEC a exclus patru partide din lista celor care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din toamna anului 2025. Mai exact, au fost excluse Partidul Agrar din Moldova, Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidul „Şansă” și Partidul Politic „Victorie”.

„Urmare informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, CEC a modificat hotărârea prin care a fost aprobată lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, din lista făcută publică pe 14 iulie curent, au fost excluse Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „Şansă”, Partidul Politic „Victorie”, în legătură cu adoptarea deciziilor Agenției Servicii Publice de neînregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice”, conform comunicatului CEC.

Conform CEC, prezentarea formală a unor informații nu poate fi echivalată cu executarea efectivă a obligației legale, care se atestă prin emiterea de către Agenția Servicii Publice a unui act administrativ individual favorabil în acest sens.

Pe 6 august 2025, Partidul „Victorie” a depus acțiune în contencios administrativ împotriva CEC, solicitând anularea hotărârii Comisiei. Iar pe 14 august, Curtea de Apel Centru a respins ca neîntemeiate acțiunile în contencios administrativ depuse de partidele politice.

Anterior, în cadrul ședinței din 19 iulie, Comisia Electorală Centrală a decis respingerea cererii de înregistrare a Blocului „Victorie”, afiliat ex-deputatului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Pe 28 septembrie 2025, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. 35 de partide politice au dreptul de a participa la scrutin.