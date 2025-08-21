Zelenski a sugerat trei țări în care ar putea avea loc o posibilă întâlnire cu Putin

O posibilă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, precum și cu președintele american Donald Trump, ar putea avea loc într-una dintre țările neutre ale Europei – Elveția, Austria sau Turcia, a delcarat Volodimir Zelenski, potrivit Ukrinform.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii din 20 august, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Credem că este corect – și acest lucru a fost subliniat de liderii europeni – ca întâlnirea (dintre liderii Ucrainei, SUA și Rusia, n.r ) să aibă loc în Europa neutră. Pentru că războiul este în Ucraina și pe continentul european. Am spus că suntem de acord cu Elveția, Austria. Turcia? Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Și nu ne opunem”, a remarcat Zelenski.

În același timp, el a subliniat că este împotriva organizării negocierilor în capitala Rusiei.

„Nu poate exista nicio întâlnire la Moscova”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Budapesta este, de asemenea, o alegere „dificilă” pentru locul de desfășurare a întâlnirii.

„În ceea ce privește Budapesta ca platformă, cred că este complicat în acest moment. Este complicat pentru că există unitate între toate țările europene în sprijinirea Ucrainei în timpul acestui război. Și, ca să fiu sincer, Budapesta nu ne-a sprijinit. Nu spun că politica lui Orban a fost anti-ucraineană, dar a fost împotriva sprijinirii Ucrainei”, a spus Zelenski.

Pe 18 august, președintele Ucrainei, împreună cu mai mulți lideri europeni, s-au întâlnit la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta o soluție pașnică la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Unul dintre rezultatele acestei întâlniri a fost sprijinul politic din partea participanților pentru organizarea unui summit între liderii Ucrainei, SUA și Rusia.