În Federația Rusă continuă să se înregistreze o situație criminală tot mai gravă, pe fondul întoarcerii de pe front a peste 130 de mii de participanți la războiul din Ucraina, inclusiv foști prizonieri, scrie The Moscow Times.

În primele șase luni ale anului 2025, Procuratura Generală a Rusiei a înregistrat 27124 de infracțiuni, care este cu 3747 mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024 și un record pentru ultimii 12 ani, a transmis portalul Verstka. Din 2014 până în prezent, cifra nu a depășit niciodată 23377 pe an.

Procuratura din Rusia nu a detaliat tipurile de infracțiuni, cu toate acestea, sursa ciată scrie că cunoașste din surse deschise că, în cei trei ani de la începutul invaziei Ucrainei, soldații ruși care s-au întors de pe front au ucis și mutilat peste 750 de persoane. Aproximativ 400 de persoane au murit, aproape tot atâtea au suferit răni grave care le-au pus viața în pericol. Geografia infracțiunilor acoperă 80 de regiuni ale Rusiei, Crimeea și Sevastopolul anexate, precum și Osetia de Sud nerecunoscută. În mare parte, veteranii de război își atacă rudele și prietenii. Majoritatea infracțiunilor sunt de natură domestică și se produc din cauza abuzului de alcool.

În 2024, șefa Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Familiei, Nina Ostanina, a propus stabilirea unui control permanent asupra foștilor prizonieri care se întorc din război pentru a „proteja societatea”. Cu toate acestea, colegul ei din Comitetul de Securitate, Andrei Alshevski, a considerat inițiativa excesivă, menționând că astfel de „eroi ai SVO (Operațiunea militară specială, n. red)” și-au „ispășit deja vina cu sânge” și ar trebui să simtă acum „grija autorităților și a societății”.

The Moscow Times screi că autoritățile ruse au început să se pregătească pentru tensiuni sociale grave și o creștere a criminalității din cauza revenirii viitoare „la viața civilă” a sutelor de mii de militari, dintre care mulți sunt susceptibili să aibă probleme de sănătate mintală. Oficialii se așteaptă la o creștere a violenței, precum și la consumul în masă de alcool și droguri. Ministerul Sănătății a raportat că fiecare al patrulea participant la război (26%) care a solicitat ajutor psihologic a primit o trimitere la un psihiatru.