Lavrov, critici despre întrevederea de la Washington: „Discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Rusia este o utopie, nu duce nicăieri”

Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri, 20 august, că încercările de a rezolva problemele de securitate legate de Ucraina fără participarea Moscovei sunt „o cale fără ieșire”. Astfel, el a adresat un avertisment Occidentului, care se străduiește să elaboreze garanții pentru protecția viitoare a Kievului, relatează Reuters.

Ministrul rus de externe a critica rolul liderilor europeni care s-au întâlnit luni, 18 octombrie, la Casa Albă cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina care ar putea contribui la încheierea războiului.

Lavrov a declarat că Rusia este pentru garanții „cu adevărat de încredere” pentru Ucraina și a sugerat că acestea ar putea fi modelate după un proiect de acord, care a fost discutat între părțile beligerante la Istanbul în 2022, în primele săptămâni ale războiului.

La acea vreme, Kievul a respins propunerea pe motiv că Moscova ar fi avut un drept de veto efectiv asupra oricărei reacții militare eventuale.

Lavrov a spus că propunerile discutate între Rusia și Ucraina la Istanbul în 2022 erau un „exemplu foarte bun” de posibil plan de securitate, menționând că acestea ar fi impus, de asemenea, Ucrainei să devină un stat neutru și să renunțe la ambiția de a adera la NATO.

„Nu putem fi de acord cu faptul că acum se propune rezolvarea problemelor de securitate, de securitate colectivă, fără Federația Rusă. Acest lucru nu va funcționa. Sunt sigur că în Occident și mai ales în Statele Unite se înțelege perfect că discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Federația Rusă este o utopie, este o cale care nu duce nicăieri”, a declarat Lavrov într-o conferință de presă comună după întâlnirea cu ministrul de externe al Iordaniei.

În plus, oficialul i-a acuzat pe liderii europeni care s-au întâlnit cu Trump și Zelenski că au dus la „o escaladare destul de agresivă a situației, încercări destul de stângace și, în general, lipsite de etică de a schimba poziția administrației Trump și a președintelui Statelor Unite în persoană.

„Nu am auzit nicio idee constructivă din partea europenilor prezenți acolo”, a afirmat acesta.

Pe 18 august, președintele SUA, Donald Trump, a avut o întâlnire la Washington, cu Volodimir Zelenski, președinții Finlandei și Franței, Alexander Stubb și Emmanuel Macron, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu șeful guvernului italian, Giorgio Meloni.

De asemenea, la întâlnire au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.